غدا.. فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في حي الجنانين بالسويس

أعلنت محافظة السويس، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، بالقطاع الريفي بحي الجناين بمحافظة السويس، بسبب أعمال الصيانة، التابعة لهندسة كهرباء الجناين.

موعد فصل التيار الكهربائي بحي الجناين

وذكر البيان الصادر عن محافظة السويس اليوم الأربعاء، أن فصل التيار الكهربائي سيكون غداً الخميس 24 نوفمبر 2022، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، بسب أعمال الصيانة الدورية المؤجلة.

أماكن فصل التيار الكهربائي

وأشار البيان إلى أن فصل التيار الكهربائي بحى الجناين بالقطاع الريفى بمحافظة السويس، سيكون في قرية كبير، والبحارة، على أن يتم إعادة توصيل التيار مرة أخرى بعد إجراء عمليات الصيانة.

صيانة المحولات بحي فيصل

وكانت عملية صيانة محولات بنطاق هندسة كهرباء فيصل، قد أجريت اليوم الأربعاء، وتم فصل الكهرباء عن منطقة أبراج 24 أكتوبر، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة بعد الظهر، وتم إعادة توصيل الكهرباء بعد انتهاء الصيانة.