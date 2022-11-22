خريطة فصل التيار الكهربائي غدا عن 5 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تفصل الشركة القابضة لكهرباء مصر غدا الأربعاء، التيار الكهربائي عن 5 محافظات للصيانة، وحددت الشركة الأماكن في محافظات دمياط وكفر الشيخ وسوهاج والسويس والدقهلية خلال الفترة الصباحية، وتناشد الشركة المواطنين بالمناطق المتأثرة بتوفير مغذي بديل، مؤكدة أن الصيانة تأتي لتقديم خدمة أفضل.

ولفتت إلى أن قطع الكهرباء يتم من خلال جدول دوري بين المدن والمراكز لصيانة الشبكات ومغذيات الكهرباء.

فصل التيار الكهربائي غدا

وأعلنت محافظة الدقهلية قطع الكهرباء غدا الأربعاء بعدة مدن بقطاع شمال وجنوب الدقهلية في المناطق التالية «مدن بلقاس والستاموني ودكرنس وشربين والجمالية والمنزلة والمطرية وأجا والمنصورة وكوم النور وتمي الأمديد، وذلك بقرى المعصراوي وشمس الدين وأبو عبد الله والفروش وروبيعة وعزبة جوهر وحلاوة الكبرى وحلاوة الصغرى والحسينية والمستعمرات الشرقية والمستعمرات الغربية والبدراوي والنوري والبيضة والدقم والشيخ فرحات والدكتور والعيادية ومدكور وموسى على والامن وسدري وعرب السنارة وعرب زيدان والعلواية وطه سعد والشرقاوي، وشطا والخلايلة والطويل، وسلامون ونص بطرة ومحل الدمنة وعبد المؤمن وشبرادالبهو وسرسو البدامون وبرج النور والحصاينة والربع».

أوضحت الشركة أن فصل التيار الكهربائي بالدقهلية يبدأ من 9 صباحاً حتى 3 عصرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي غدا

فيما كشفت محافظة دمياط، عن قطع الكهرباء غدا للصيانة غدًا بـ«مدن فارسكور وكفر البطيخ والشعراء والزرقاء وشمال دمياط بقرى ميت غالب وعزبة اليمن والجبانة وعزبة النهضة وعزبة القزازين وقرية البصارطة والنيابة الإدارية والشباروة»، من 9 صباحاً وحتى 3 عصرا.

أماكن انقطاع الكهرباء غدا

وحددت محافظة كفر الشيخ أماكن فصل التيار الكهربائي غدًا عن مدن «مطوبس والرياض وبيلا وفوة وسيدي سالم والحامول وغرب كفر الشيخ، بقرى كوم دميس وتوابعها والجاهل وتوابعها والاحمال وكمسيون وإيثان وتوابعها وعريان وتوابعها والبصرات والملاوح ومعدية مهدى والنجارين والسحماوي وتوابعها»، من 9 صباحاً حتى 3 عصرا.

أماكن قطع الكهرباء غدا

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بسوهاج عن قطع الكهرباء غدا الأربعاء، في «قرى الشبان المسيحيين والمساكن والتعبئة والريس والتدريب المهني والمحل والبياض والملعب وكشك الصنايع والصرف رقم 3 والمساكن»، على أن يكون موعد فصل التيار الكهربائي من 9 صباحاً وحتى 3 عصرا.

قطع التيار الكهربائي غدا بالسويس

بينما أعلنت محافظة السويس عن قطع الكهرباء غدا الأربعاء للصيانة بمنطقة أبراج 24 أكتوبر بحي فيصل من 9 صباحاً وحتى 1 ظهرا.