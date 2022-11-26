فصل التيار الكهربائي عن 33 منطقة بالسويس للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة السويس عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بأحياء السويس والجناين، اليوم السبت، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء، على أن يتم إعادة توصيل التيار بعد انتهاء أعمال الصيانة.

فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بحي السويس

وذكر البيان الصادرعن محافظة السويس، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 7 أماكن من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، وهي مناطق «شارع الشهداء، والمنطقة المحيطة به، وشارع حافظ إبراهيم، والمنطقة المحيطة بمدرسة الإمام الشافعي الابتدائية، والمنطقة المحيطة بشارع ثروت، وشارع الجيش، والمنطقة المحيطة بهانو».

فصل التيار الكهربائي عن 26 منطقة بحي الجناين

وتابع بيان محافظة السويس، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 26 منطقة بالقطاع الريفيي بحي الجناين، اليوم السبت، بداية من الساعة العشرة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر، في منطقة الجناين بالكامل، وتشمل «قسم شرطة الجناين، حي الجناين، أبو عرابي، عزبة مهران، عرب أبو حسين، النوافعة، العمدة، البطراوي، وأبو الملح، أبو ترك، قرية عامر، الشعراوي، محطة مياه غرب النفق، محطة مياه أبو عارف القديمة، وجراج النقل الثقيل وجهاز النظافة، مديرية الزراعة، أبو عارف، منشية الرجولة، سكة البنا، أبو عثمان، أرض المشروع، إبراهيم هلال، المنطقة الصناعية، ورش الأخشاب، خلاطة عثمان».

وأكدت المحافظة على أنه سيتم إعادة توصيل التيار الكهربائي بعد انتهاء أعمال الصيانة فورا.