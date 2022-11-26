انطلاق الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر.. صور

‎انطلقت منذ قليل فعاليات «الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية» تحت شعار «نبني حضارة طبية في الجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحي شامل» بمعبد الكرنك بالأقصر، وذلك بالتزامن مع مرور 3 أعوام على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وزير الصحة يشارك في المؤتمر

وشهد الفعاليات قبل انطلاقها وصول الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، منذ قليل، إلى معبد الكرنك بالأقصر، والمستشار مصطفى الهم، محافظ الاقصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، وعدد من كبار الشخصيات المصرية والعربية والدولية المؤثرة في قطاع الرعاية الصحية للمشاركة بفعاليات الملتقى.

التجربة المصرية في التأمين الصحي

ويحتفي الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية بالتجربة المصرية الرائدة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بأربع محافظات وهي «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»، والاحتفاء بإنجازات هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين، والإشادات العربية والدولية التي حصدتها على مدار 3 سنوات.

وشهد الملتقى السنوي لهيئة الرعاية الصحية عرض أول هولوجرام تفاعلي ثلاثي الأبعاد في مصر بمعبد الكرنك، كما شمل عقد عدة جلسات نقاشية مع المستثمرين العرب والإماراتيين، ولقاء مع شركاء النجاح لمشروع التأمين الصحي الشامل من القطاع الخاص، وتكريمهم تقديرًا لجهودهم وتعاونهم في نجاح المنظومة.

كما سيشهد الملتقى تكريم رموز عمل الرعاية الصحية، إضافة إلى منح جوائز قيِّمة للعاملين المتميزين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل عن عام 2022، لما بذلوه من جهود مضنية ساهمت في تحقيق إنجازات الهيئة، وتعزيز ريادتها في مجال الرعاية الصحية عربيًا وأفريقيًا.‎