اقرأ غدا في عدد «الوطن».. الحياة في الريف «كريمة وصديقة للبيئة»
كتب:
شريف سليمان
07:41 م | السبت 26 نوفمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- مشروعات مستدامة لتوصيل المرافق.
- الحياة في الريف «كريمة.. وصديقة للبيئة».
- الحكومة: تيسيرات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
- «تواضروس» يشكر «الوطن» على ملف «عطية الله».
- مشروعات تنموية بـ12.3 مليار جنيه في المحافظات خلال 4 أشهر
- إضافة «سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر» ضمن مناهج الجامعات
الصفحة الثانية
- «حياة كريمة» مبادرة «صديقة للبيئة»
- قطار التوعية بـ«حماية البيئة» يجوب المحافظات.. دعم لخطط الدولة وعوائد مالية للمواطنين
- رئيس «الاستدامة البيئية»: نهدف لتحويل 175 قرية إلى خضراء بالمرحلة الأولى
- منة عادل: لدينا فرق رصد ميداني للإبلاغ عن المشكلات البيئية.. وفتحنا الباب أمام المتطوعين لمشاركتنا
الصفحة الثالثة
- غاز طبيعي ومجمع زراعي لخدمة الفلاحين في «القرعان»
- المنيا.. تبطين ترعة «أبو حسيبة» بـ«مطاي» يزيد المحصول ويقلل تكلفة الري
- أسيوط.. دعم 27 قرية بـ5 آلاف عمود و70 كشك كهرباء
- المنوفية.. «جزيرة الحجر» أصبحت نموذجية بالصرف الصحي
- سوهاج.. محطة مياه أولاد الشيخ تنهي معاناة 25 ألف مواطن في نجوع «دار السلام»
الصفحة الرابعة
- «الرعاية الصحية»: إجراء 256 ألف جراحة بتقنيات متطورة منذ إطلاق التأمين الشامل
- «الإنتاج الحربي»: نهتم بتدريب الكوادر البشرية والاستفادة من المبدعين
- «حياة كريمة»: قوافل طبية في 7 محافظات.. والكشف والعلاج مجانا
- «الصحة»: الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال منتصف ديسمبر
- «القوى العاملة»: خلو «القائمة السوداء» من اسم مصر يؤكد امتثالها للمعايير الدولية
- الحكومة: لا صحة لتقليص حصة المواطن من «الخبز المدعم»
- مشوار الصديقتين «سمر وجهاد» بدأ على عربة كبدة: شغل البنات مش عيب
- «أم نوار» أشهر معلمة في المحلة: دخول «الجزارة» مش بالساهل
الصفحة الخامسة
- مصر تستضيف الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا
- الحكومة تدعم القطاع المصرفي بنقل المبادرات منخفضة العائد من «المركزي» لـ«المالية»
- عملاء بنك مصر يفوزون بحضور مباريات «المونديال»
- «رخاء» المصرف المتحد يتصدر الصناديق المتوافقة مع الشريعة
- بروتوكول بين «الأهلي» و«دار الفؤاد» لتمويل العيادات
- «المركزي» يوافق لـ«أبو ظبي الإسلامي- مصر» على طرح «تكة»
الصفحة السادسة
- أوهام البرلمان الأوروبي.. إصرار وترصد وأكاذيب
- «النواب» عن القرار الأوروبي: كله مغالطات وادعاءات باطلة
- حقوقيون: القرار تبنى موقف منظمات مسيسة ضد مصر
- نواب وأحزاب: أحاديث مرسلة للضغط على الدولة بغير الحق
- «التنسيقية»: حان الوقت لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا وخاصة اللاجئين
- البرلمان: منظومة حقوق الإنسان هدف وطني
الصفحة السابعة
- اليوم.. انطلاق فعاليات «cairo ict» في دورته الـ26
- «بي آي تكنولوجيز» تستعرض مشروعاتها بالتعاون مع «مايكروسوفت»
- «البريد» يحقق نجاحا خلال العامين الماضيين بجودة الخدمات والانتشار الجغرافي
- «المصرية للاتصالات» تعلن نجاح الإنزال الأول للكابل البحري africa2 في مصر بالتعاون مع «ميتا»
- جرمين عامر توقع كتابها الجديد بـ«نفوذ المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثورة الرقمية»
الصفحة الثامنة والأخيرة
- «صحيفة سوابق» تثير قلق المغاربة ضد «الشياطين».. و«النحس» يطارد «الماكينات» أمام «الماتادور»
- الأمل مازال «أخضر»
- «القفاز الذهبي» في أيدٍ أمينة
- أخطاء قاتلة في تونس