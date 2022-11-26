اقرأ غدا في عدد «الوطن».. الحياة في الريف «كريمة وصديقة للبيئة»

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مشروعات مستدامة لتوصيل المرافق.

- الحياة في الريف «كريمة.. وصديقة للبيئة».

- الحكومة: تيسيرات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

- «تواضروس» يشكر «الوطن» على ملف «عطية الله».

- مشروعات تنموية بـ12.3 مليار جنيه في المحافظات خلال 4 أشهر

- إضافة «سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر» ضمن مناهج الجامعات

الصفحة الثانية

- «حياة كريمة» مبادرة «صديقة للبيئة»

- قطار التوعية بـ«حماية البيئة» يجوب المحافظات.. دعم لخطط الدولة وعوائد مالية للمواطنين

- رئيس «الاستدامة البيئية»: نهدف لتحويل 175 قرية إلى خضراء بالمرحلة الأولى

- منة عادل: لدينا فرق رصد ميداني للإبلاغ عن المشكلات البيئية.. وفتحنا الباب أمام المتطوعين لمشاركتنا

الصفحة الثالثة

- غاز طبيعي ومجمع زراعي لخدمة الفلاحين في «القرعان»

- المنيا.. تبطين ترعة «أبو حسيبة» بـ«مطاي» يزيد المحصول ويقلل تكلفة الري

- أسيوط.. دعم 27 قرية بـ5 آلاف عمود و70 كشك كهرباء

- المنوفية.. «جزيرة الحجر» أصبحت نموذجية بالصرف الصحي

- سوهاج.. محطة مياه أولاد الشيخ تنهي معاناة 25 ألف مواطن في نجوع «دار السلام»

الصفحة الرابعة

- «الرعاية الصحية»: إجراء 256 ألف جراحة بتقنيات متطورة منذ إطلاق التأمين الشامل

- «الإنتاج الحربي»: نهتم بتدريب الكوادر البشرية والاستفادة من المبدعين

- «حياة كريمة»: قوافل طبية في 7 محافظات.. والكشف والعلاج مجانا

- «الصحة»: الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال منتصف ديسمبر

- «القوى العاملة»: خلو «القائمة السوداء» من اسم مصر يؤكد امتثالها للمعايير الدولية

- الحكومة: لا صحة لتقليص حصة المواطن من «الخبز المدعم»

- مشوار الصديقتين «سمر وجهاد» بدأ على عربة كبدة: شغل البنات مش عيب

- «أم نوار» أشهر معلمة في المحلة: دخول «الجزارة» مش بالساهل

الصفحة الخامسة

- مصر تستضيف الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا

- الحكومة تدعم القطاع المصرفي بنقل المبادرات منخفضة العائد من «المركزي» لـ«المالية»

- عملاء بنك مصر يفوزون بحضور مباريات «المونديال»

- «رخاء» المصرف المتحد يتصدر الصناديق المتوافقة مع الشريعة

- بروتوكول بين «الأهلي» و«دار الفؤاد» لتمويل العيادات

- «المركزي» يوافق لـ«أبو ظبي الإسلامي- مصر» على طرح «تكة»

الصفحة السادسة

- أوهام البرلمان الأوروبي.. إصرار وترصد وأكاذيب

- «النواب» عن القرار الأوروبي: كله مغالطات وادعاءات باطلة

- حقوقيون: القرار تبنى موقف منظمات مسيسة ضد مصر

- نواب وأحزاب: أحاديث مرسلة للضغط على الدولة بغير الحق

- «التنسيقية»: حان الوقت لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا وخاصة اللاجئين

- البرلمان: منظومة حقوق الإنسان هدف وطني

الصفحة السابعة

- اليوم.. انطلاق فعاليات «cairo ict» في دورته الـ26

- «بي آي تكنولوجيز» تستعرض مشروعاتها بالتعاون مع «مايكروسوفت»

- «البريد» يحقق نجاحا خلال العامين الماضيين بجودة الخدمات والانتشار الجغرافي

- «المصرية للاتصالات» تعلن نجاح الإنزال الأول للكابل البحري africa2 في مصر بالتعاون مع «ميتا»

- جرمين عامر توقع كتابها الجديد بـ«نفوذ المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثورة الرقمية»

الصفحة الثامنة والأخيرة

- «صحيفة سوابق» تثير قلق المغاربة ضد «الشياطين».. و«النحس» يطارد «الماكينات» أمام «الماتادور»

- الأمل مازال «أخضر»

- «القفاز الذهبي» في أيدٍ أمينة

- أخطاء قاتلة في تونس