وزير الصحة: الرئيس مؤمن بحق كل مواطن في الحصول على رعاية لائقة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل، كانت حلم في بلد يتخطى عدد سكانه 100 مليون نسمة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤمن بحق كل مواطن على أرض مصر بالحصول على الرعاية الصحية اللائقة، وهو ما جرى ترجمته في شكل التأمين الصحي الجديد على كل المصريين.

عبد الغفار: الارتقاء بخدمات الصحة المقدمة

وتابع خلال كلمته بالملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التأمين الصحي الشامل بهيئاته الثلاث وهيئة الشراء الموحد، كلها منظومة متناغمة تعمل من أجل الارتقاء بخدمات الصحة المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أنه قبل تطبيق التأمين الصحي الجديد، كان من الصعب إجراء العمليات الجراحية الكبرى في محافظات الصعيد، وغيرها من المحافظات التي تم تطبيق القانون الجديد للتأمين الصحي بها.

وأوضح «عبدالغفار»، أن المحافظات الـ6 التي دخلت منظومة التأمين الصحي في وقت قصير للغاية، وبنتائج مبهرة وسريعة، سيجري ترجمته في النهاية على تعميم للتأمين الصحي الشامل في وقت قصير للغاية، لافتا إلى أن المنظومة بها تغيير ثقافة مجتمع، وشكل الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل آدمي لائق.

وزير الصحة: امنوحتب من أول الأطباء المصريين القدماء

وتابع وزير الصحة والسكان، التاريخ المصري القديم مليئ، وأمنوحتب من أول الأطباء المصريين القدماء، كان لهم الكثير من الإنجازات الطبية في تاريخ البشرية.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل دوري منظومة التأمين الصحي الشامل، ويذلل كل العقبات التي تقف أمام المنظومة.

واختتم قائلا: أتمنى العام الماضي في الملتقي السنوي، أن يتم دخول 4 محافظات لمنظومة التأمين الصحي الشامل دفعة واحدة، وتضم محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة.