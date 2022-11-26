«الصحة» تعلن بدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فعاليات الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية 2022، تحت شعار «نبني حضارة طبية بالجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحي شامل»، اليوم، في معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، نواة محافظات الصعيد في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، معلنا بدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان، خامس محافظات تطبيق المنظومة.

‎جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ورؤساء عدد من الهيئات في القطاع الصحي، وعدد من السفراء العرب والأفارقة والأوروبيين، وممثلي المنظمات الدولية، وكبار الشخصيات المصرية والعربية والدولية المهمة، والمؤثرة في قطاع الرعاية الصحية، وقيادات شركاء النجاح لمشروع التأمين الصحي الشامل من القطاع الخاص.

‎وأشار «السبكي»، إلى أن الملتقى اليوم يحتفي بالتجربة المصرية الرائدة في نجاح التغطية الصحية الشاملة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية، والإشادات العربية والدولية، التي حصدتها على مدار 3 سنوات، لانعكاساتها الإيجابية على تطور الرعاية الصحية، ورقمنة خدمات الرعاية الصحية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأجهزة التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد، والروبوتات الذكية والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بمصر.

منظومة التأمين الصحي الشامل

‎أضاف الدكتور أحمد السبكي، أن اليوم، نحتفل بتقديم أكثر من 17 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»، تشمل أكثر من 8 ملايين خدمة طب أسرة بما يعكس اهتمام المنظومة بالمتابعة الدورية للمنتفعين للحفاظ على الصحة العامة للأفراد، إضافة إلى أكثر من 2 مليون فحص طبي شامل، وأكثر من 256 ألف عمليات وجراحات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، علاوة على استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية ولأول مرة من نوعها داخل نطاق المحافظات.

‎وتابع: أن الملتقى يعد فرصة لالتقاء العاملين في مجال الرعاية الصحية من كل القطاعات «الحكومي والخاص والأهلي»، والمستثمرين العرب والأجانب، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر في مجال الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة، عربيًا وأفريقيًا وعالميًا، وهو ترجمة لرؤية مصر لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة 2030، إذ كانت الرعاية الصحية وزيادة فرص الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، وتشجيع المستثمرين العرب والأفارقة والأجانب، ومشاركة القطاع الخاص في بناء الجمهورية الجديدة، من أولويات النمو الإقتصادي في تلك الرؤية.

أكبر برنامج للإصلاح الصحي

‎قال السبكي، أن الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه لولا الإرادة السياسية، وتبني الرئيس أكبر برنامج للإصلاح الصحي في مصر، بداية من إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية 100 مليون صحة، وإطلاق التأمين الصحي الشامل، ومبادرة تطوير القرى المصرية الأكثر احتياجًا «حياة كريمة»، وتضافر جهود الدولة في تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة للمصريين، ما كانت مصر وصلت لما وصلت إليه الآن في النهوض بالرعاية الصحية، وإحداث نقلة نوعية بها بتحدي وإصرار ومهارة عالمية.

‎ولفت السبكي، إلى حرص القيادة السياسية على لقاء المعنيين بقطاع الرعاية الصحية من الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين، والمنظمات الدولية العاملة بهذا المجال، لاستمرار تطوير خدمات الرعاية الصحية لتظل مصر قادرة على المنافسة، وتضافر الجهود للنهوض بهذه الخدمات.

‎وأشار إلى أن الملتقى السنوي الثالث لهيئة الرعاية الصحية يسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية، واستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل بمصر، لتسليط الضوء على إنجازات التأمين الصحي الشامل، الذي أحدث نموًا ملحوظًا في الرعاية الصحية، وأتاح مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل تباعًا بالمحافظات.

تغطية احتياجات المرضى

وتسليط الضوء على سبل التعاون الحقيقي بين الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز تكامل الأدوار الذي يجعل الرعاية الصحية في مصر، رائدة على مستوى المنطقة، بفضل منشآتها الطبية المتميزة، وتوافر الإمكانات والتجهيزات وتنوع الخبرات والاختصاصات الطبية، وجودة خدماتها المقدمة، وتغطيتها لاحتياجات المرضى.

‎وعبَّر السبكي، عن اعتزازه بما حققته منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما حققه قطاع الرعاية الصحية المصري بشقيه العام والخاص، من إنجازات كبيرة ساهمت في تدعيم قدرات مصر في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز ريادتها عالميًا.

‎ورحب السبكي، بالمشاركين في الملتقى من الوزراء والمحافظين ورؤساء هيئات الصحة والسفراء والمنظمات الدولية وصناع القرار والمختصين والجهات المعنية بقطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية الملتقى لخلق شراكات تعاون جديدة، لتنمية الرعاية الصحية، واستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر.

وأعرب عن أمله في تحقيق الملتقى نتائج إيجابية تساهم في تعزيز مكانة مصر في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية عالميًا، استمرارًا لنجاحات منظومة التأمين الصحي الشامل في تطور البنية التحتية للمنشآت الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، ولتكون مصر رائدة الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة في الوطن العربي، ودول المنطقة.

‎وعرض خلال افتتاح الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، أول «هولوجرام» تفاعلي ثلاثي الأبعاد في مصر، يبرز الإنجازات المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.