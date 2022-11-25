«الرعاية الصحية»: ربع مليون جنيه قيمة 7 جوائز للمتميزين بمحافظات التأمين الشامل

تعلن الهيئة العامة للرعاية الصحية، غدًا السبت، جوائز الملتقى السنوي الثالث للعاملين المتميزين من الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل لعام 2022، ضمن فعاليات الملتقى السنوي الثالث للهيئة، والمقرر انطلاقه هذا العام تحت شعار «نبني حضارة طبية بالجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحي شامل»، بمعبد الكرنك في محافظة الأقصر.

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن جوائز الملتقى السنوي الثالث للهيئة لعام 2022، تشمل 7 جوائز تذكارية ومالية بقيمة ربع مليون جنيه، وتشمل الجوائز «أفضل منشأة صحية، أفضل فريق عمل، أفضل موظف، أفضل متطوع، بطل الهيئة، جائزة الإبداع، قائد المستقبل»، للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بالمحافظات، بهدف الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة لموظفي الهيئة وتكريم العاملين المتميزين بها.

وأضاف السبكي، أن التجارب المتميزة للعاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل تستحق الاحتفاء، إذ يثبت أصحابها أن لديهم عقولًا ويبذلون جهودًا تستطيع أن تحقق المستحيل، وكوادر مستقبلية قادرة على إحداث الفارق في مستوى الخدمات والرعاية الصحية الشاملة المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة للمواطنين.

ولفت السبكي، إلى أنه سيجري تسليم الجوائز وتكريم العاملين المتميزين من الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية هذا العام، بحضور أبرز القيادات والمسؤولين وكبار الشخصيات العربية والدولية في قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى أنه سيجري تكريم شركاء النجاح لهيئة الرعاية الصحية من القطاعين الحكومي والخاص لدورهم الإيجابي والفعال ومساهمتهم في دعم نجاح وتميز هيئة الرعاية الصحية، لتقديم أفضل خدمات ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وكل المتعاملين بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، استمرار هيئة الرعاية الصحية في تكريم المتميزين بالعمل خلال الفعاليات والملتقيات التي ستنظمها الهيئة خلال الفترات المقبلة؛ للحرص على الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للعاملين بالهيئة وبمنشآتنا الصحية المختلفة، واستعراض قصص النجاح الملهمة فرديًا ومؤسسيًا، بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز في العمل بما يعزز الممارسات الجيدة والتوظيف الأمثل للموارد.