أبرز المتنزهات في أسوان.. بينها جزيرة النباتات

تعتبر أسوان من أهم المراكز السياحية في مصر؛ لكونها تضم مزارات سياحية مهمة مثل المعابد والمتاحف ومتنزهات نادرة والتي يقصدها الزائرون للاستمتاع بأجوائها الساحرة.

حديقة فريال

تعد حديقة فريال الوجهة الأفضل لمن يريد مشاهدة منظر مميز لغروب الشمس خلف ضفاف نهر النيل، يرجع تاريخ هذه الحديقة إلى أربعينيات القرن الماضي حيث أنشأها الملك فاروق ليهديها لابنته فريال في عيد مولدها.

وقالت المهندسة صابرين فقير مديرة الحدائق بأسوان، إن حديقة فريال تمتد على مساحة سبع فدادين وتتمير الحديقة بإطلالة خاصة على نهر النيل وتصميمها الفريد كما تضم قطع حجرية جرانيتية ضخمة وأخرى ذات نقوش هيروغليفية تندمج مع الأشجار الخضراء لتكون لوحة فنية فى غاية الجمال، وتقع حديقة فريال في نهاية كورنيش النيل بأسوان بجوار فندق كتاراكت.

جزيرة النباتات

تضم أسوان واحدة من أقدم الجزر النباتية في العالم وهي جزيرة النباتات التي تتمتع بأجواء استوائية خاصة بين النباتات والأشجار الاستوائية النادرة وزقزقة الطيور في أحضان النيل الجاري.

وأوضح دكتور عمرو محمود مدير جزيرة النباتات أنها تمتد على مساحة 17 فدانا في قلب نهر النيل بأسوان وتنقسم إلى 7 قطاعات من أشكال الحياة النباتية النادرة والمعمرة، وتوجد بها مجموعة الأشجار الخشبية مثل الصندل، وأشجار الفاكهة الاستوائية مثل الجاك فروت، ونباتات طبية وعطرية مثل السواك، ونباتات للزينة مثل التوليب، وأشجار زيتية مثل الزيتون، ومجموعة النخيل مثل نخيل الدوم وجوز الهند، وللوصول إليها تستقل قارب شراعي وتحظى بمغامرة نيلية تستمع خلالها للأغاني النوبية المبهجة.