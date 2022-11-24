«آثار أسوان»: متحف النوبة ضمن 5 متاحف مصرية تطبق الرقعة الخضراء بالكامل

كشف الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، تفاصيل احتفالات اليوبيل الفضي لافتتاح متحف النوبة في أسوان، مؤكدًا أنها جمعت كل طوائف المجمتع الأسواني، حيث شاركت كل الإدارات والجهات المعنية في هذه الاحتفالية، مثل كليات الآثار والفنون الجميلة والفنون التطبيقية وقصور الثقافة بالكامل ونقابة المرشدين السياحيين وغيرها، موضحًا أن متحف النوبة اختير ضمن 5 متاحف يطبق فيه الرقعة الخضراء بالكامل، في قمة المناخ COP27.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، منة الشرقاوي، أن الغرض الأساس من هذه الاحتفالية، نشر الوعي الأثري والوعي الثقافي بين جميع طوائف المجتمع، سواء داخلي أو خارجي.

متحفق النوبة قلعة ومنارة للعلم

أكد سعيد، أن المتحف كان وما يزال منارة وقلعة للعلم في مدينة أسوان، حيث يتميز بأنه نقل الصورة الواقعية للنوبة ومنازلها وتقاليدها، حيث يحتوي على قطع أثرية وتاريخ مصر بالكامل، وتجسيد للحياة النوبية والتقاليد النوبية، وتم مراعاة أن تكون المواد الداخلة في بنائه من الطبيعة والبيئة النوبية، لذلك فإن هذا المتحف له مميزات وخصائص تختلف عن أي متحف أخر في مصر.

عروض بصرية بمشاركة كلية الآثار

وأشار مدير آثار أسوان، إلى أن الاحتفالية بدأت بالأمس، بمشاركة كلية الآثار، بتقديم عرضا فرعونيا، عبارة عن معرض للكلية بخصوص لوحات الهوية البصرية، كما شاركت بعض الفرق الشعبية التي قدمت عروض ومحاضرات، وغدا ستستمر الاحتفالات وتنتشر الفرق الشعبية احتفالا باليوبيل الفضي، حيث ستستمر الاحتفالية لمدة 3 أيام متتالية.