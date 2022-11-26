رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: قرار البرلمان الأوروبي توجيه مفتعل من دول معادية لمصر

تفقد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، اليوم، مقر الحزب بمحافظة الدقهلية للاطمئنان على الحالة العامة للمقر ومتابعة ما تم الانتهاء إليه في مناقشات الحوار الوطني، قائلا: «قرار البرلمان الأوروبي ما هو إلا توجيهات مفتعلة من دول معادية لمصر وأن الدولة المصرية لها احترامها وسيادتها».

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، ضرورة العمل لصالح المواطنين وتلبيه مطالبهم كما أكد على ضرورة الاستعداد الكامل للمشاركة الفعالة في مجالس المحليات حتى يكون للحزب دور فعال في تلبية احتياجات المواطنين.

الأحزاب جزء من الدولة

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين خلال الزيارة لمقر الحزب بالدقهلية، إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى حوار وطني وأن الأحزاب جزء من الدولة، إعمالا للدستور.

الاستعداد في الفترة المقبلة لمجالس المحليات

ومن جانبه رحب أمين عام الحزب بالدقهلية المستشار محمد زهري بالحضور وعلى رأسهم رئيس الحزب، قائلا: «الحزب في محافظة الدقهلية سوف يكون على أتم الاستعداد في الفترة المقبلة لمجالس المحليات ومشاركة كافة الفعاليات».

حضر اليوم عدد كبير من قيادات حزب الأحرار الاشتراكيين والأمانات المركزية وتشكيلات الدقهلية.