حكم نهائي بأحقية طارق درويش برئاسة حزب الأحرار

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب السياسية"، برئاسة المستشار محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بأحقية الكاتب الصحفي طارق درويش برئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه لم يكن هناك نزاع جدي من عام 2006 حتى تاريخه، وإن المؤتمر العام لا يجوز الدعوة إليه إلا من رئيس الحزب نفسه وفقًا للمادة الرابعة من اللائحة الداخلية للحزب.

وجاء منطوق الحكم النهائى والبات وغير القابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بامتناع لجنة الأحزاب السياسية عن التعامل مع "درويش" بوصفه رئيسًا لحزب الأحرار الاشتراكيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحمل الطعن رقم 98565 لسنة 61 ق.