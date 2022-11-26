عضو «أمناء الحوار الوطني» جمال الكشكي: الانتهاء من المحور الاجتماعي اليوم

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الاجتماع الرابع للمجلس اليوم سيشهد وضع اللمسات الأخيرة للمحور الاجتماعي، ليلتحق بالمحورين السياسي والاقتصادي.

مقترحات المحور الاجتماعي في الحوار الوطني

وأوضح الكاتب جمال الكشكي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس الأمناء يفحص خلال جلسة اليوم كل المقترحات والموضوعات المقدمة من القوى السياسية والجهات المعنية تجاه المحور الاجتماعي، ليتم الانتهاء منه، ليبدأ الهيكل التنظيمي للمحور في القيام بدوره المنوط به.

بدء جلسات الحوار الوطني في ديسمبر

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسات الفعلية للمجلس ستبدأ مع منتصف ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن جميع الرؤى والموضوعات التي تم تقديمها توافقية، وستحقق الأهداف المطلوبة تجاه المحاور المقدمة له.

وأكد «الكشكي»، أن جميع المقررين والمقررين المساعدين قدموا مجهودات كبيرة على مدار الفترة الماضية، ولم يكلوا لوهلة في تلقي أو فحص أي مقترح، سواء من الجهات المعنية المختصة، أو من البريد الإلكتروني المخصص لتلقي المقترحات والآراء.