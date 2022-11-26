البابا تواضروس الثاني عن بداية الصوم: «فرصة حلوة.. بنعمل جرد للسنة كلها»

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه قد مر حاليا 10 سنوات على توليه مسؤولية الكنسية المصرية، وبدء الأقباط الأرثوذكس صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوما، حيث إنه ونظرا لنشأته في الأديرة المصرية فلديه منهج روحي يتمثل فيما يمارسونه من أشياء روحيه كالصوم والصلاة والتسابيح، «الصوم بيبقى فرصة حلوة، والواحد في نهاية السنة بيعمل جرد للسنة كلها ويحسب المكسب والخسارة».

تواضروس الثاني: تم تصحيح المسار المصري في ثورة 30 يونيو

وأضاف «تواضروس الثاني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن عام 2012 كان عاما صعبا على مصر بأحداثه الملتهبة، وظل هذا الأمر وصولا لتاريخ 30 يونيو 2013، ليجرى تصحيح المسار، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن فقد بدأت نهضة كبرى في مصر.

تواضروس الثاني: كل مبادرات الدولة ساهمت في بناء الجمهورية الجديدة

واستطرد: «الرئيس السيسي أكد أنه في تلك الآونة مكنش فيه دولة، لكن دلوقتي بقى فيه دولة ونظام وقانون وإنجاز وفك لمشكلات كبيرة مزمنة في المجتمع المصري، وده تغيير على مدى 10 سنين في كل مجالات الحياة، بالإضافة للمبادرات الصحية والاقتصادية، وجميعهم ساهموا في تغيير وجه مصر وبناء الجمهورية الجديدة».

وأوضح أن بداية زيارة وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجموع المصريين والأقباط في ليلة عيد الميلاد بداية كل عام هو تقليد له تأثير كبير في نفوس الجميع، ويرسل رسالة لكل أهل مصر والعالم بأن مصر بها تغيير كبير، متابعا: «الوقت اللي بيقضيه الرئيس في الكاتدرائية في ليلة 7 يناير من كل عام يؤكد أن الرئيس هو رئيس لكل المصريين، وهي رسالة مهمة».