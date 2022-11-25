مع بدء الصوم.. سيامة عدد من الكهنة بإيبارشية بورسعيد

صلى الأنبا تادرس، مطران إيبارشية بورسعيد وتوابعها، صباح اليوم، القداس الإلهي في كاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل ببورسعيد.

وعقب انتهاء صلاة الصلح، منح مطران بورسعيد سر الكهنوت للشماس مايكل عزمي في درجة القسيسية باسم القس مايكل، كاهنا للخدمة بالكاتدرائية ذاتها، والشماس مينا جرجس في درجة القسيسية باسم القس ماركوس، كاهناً للخدمة بكنيسة الشهيد مارمرقس بمدينة بورفؤاد.

وعلى صعيد آخر، رسَّم مطران بورسعيد القس أنجيلوس جرجس كاهن الكاتدرائية في رتبة القمصية.

لفيف من الآباء الكهنة يشارك في الصلوات

شارك في الصلوات لفيف من الآباء الكهنة، إلى جانب أعداد كبيرة من الشمامسة والشعب.

وتوجَّه الكاهنان الجديدان عقب انتهاء الصلوات إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون لقضاء فترة الأربعين يوما التالية للسيامة.