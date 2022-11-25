رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مع بدء الصوم.. سيامة عدد من الكهنة بإيبارشية بورسعيد

كتب:

مريم شريف
07:01 م | الجمعة 25 نوفمبر 2022
الكنيسة الأرثوذكسية

الكنيسة الأرثوذكسية

صلى الأنبا تادرس، مطران إيبارشية بورسعيد وتوابعها، صباح اليوم، القداس الإلهي في كاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل ببورسعيد.

وعقب انتهاء صلاة الصلح، منح مطران بورسعيد سر الكهنوت للشماس مايكل عزمي في درجة القسيسية باسم القس مايكل، كاهنا للخدمة بالكاتدرائية ذاتها، والشماس مينا جرجس في درجة القسيسية باسم القس ماركوس، كاهناً للخدمة بكنيسة الشهيد مارمرقس بمدينة بورفؤاد.

وعلى صعيد آخر، رسَّم مطران بورسعيد القس أنجيلوس جرجس كاهن الكاتدرائية في رتبة القمصية.

لفيف من الآباء الكهنة يشارك في الصلوات

شارك في الصلوات لفيف من الآباء الكهنة، إلى جانب أعداد كبيرة من الشمامسة والشعب.

وتوجَّه الكاهنان الجديدان عقب انتهاء الصلوات إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون لقضاء فترة الأربعين يوما التالية للسيامة.

اقرأ المزيد:

نائب بطريرك الروم الكاثوليك بمصر يزور كنيسة سيدة السلام بجاردن سيتي

بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بـ«عيد القديس لاون».. ويسيم شمامسة جدد

رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا يترأس القداس الإلهي على هامش COP27

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل أمين سر دولة الفاتيكان

مجلس بطاركة الكاثوليك يناقش قضايا البيئة تزامنا مع قمة المناخ

ديرا الأنبا أنطونيوس والمحرق يغلقان أبواب الزيارة خلال فترة صوم الميلاد

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد

«إيبارشية بورسعيد» تختتم السيمنار الأول للكهنة.. قداس وتوصيات

إيبارشية بورسعيد تحتفل بعيد تأسيسها.. ومطران سمالوط يرسم 6 شمامسة
بقلم مريم شريف