البابا تواضروس يشيد بقانون بناء الكنائس مع إيمان الحصري: سابقة في تاريخ مصر

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن إصدار قانون بناء الكنائس في سبتمبر 2016 جعل من بناء الكنائس أمرا مقننا ومتاحا، وهو أمر لم يحدث من قبل في التاريخ المصري: «دلوقتي بقي فيه قانون للبناء وتقنين للكنائس الموجودة، والصورة بتتعدل وتتصوب شوية بشوية، ودي خطوة كبيرة وإرساء لمبدأ المساواة على أرض مصر».

تواضروس الثاني: أركز حاليا على تعبير «أسرتي مقدسة»

وأضاف «تواضروس الثاني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «DMC»، أنه بالنسبة للأمور الاجتماعية التي تعمل عليها الكنيسة فهي قضايا عديدة، منها ما يخص الشباب والأسرة والطفولة والقضايا الاقتصادية، مشيرا إلى أنه بدأ منذ شهر يونيو الماضي التركيز على تعبير «أسرتي مقدسة».

البابا تواضروس: قررنا ناخد السنة دي كلها تعليم إزاي الأسرة تصير مقدسة

واستطرد: «الهدف من تعبير أسرتي مقدسة رصد هجمات بالخروج عن الأخلاق اللي عارفينها من ظاهرة المثلية وغيرها، وقررنا ناخد السنة دي كلها تعليم إزاي الأسرة تصير مقدسة، وبنتكلم عن الأسرة وتكوينها ونشأتها والمشكلات اللي بتواجهها والمعاني الروحية بتاعتها، وإزاي الأسرة تكون متماسكة ونربي ولادنا صح».

وأوضح أن موضوعات الأسرة وتوعية الشباب على كيفية تكوين أسرة جيدة تدوم وتستمر هو توجه الكنيسة حاليا، إذ أن الأسرة المستقرة والقوية تنشئ آباء وأبناء أقوياء، وتكون المحصلة أن يصبح المجتمع قويا.