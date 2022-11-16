بدء السيمينار السنوي للمجمع المقدس بحضور البابا تواضروس الثاني

افتتح البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، السيمينار التاسع للمجمع المقدس الذي تجرى فعالياته لمدة أربعة أيام في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ويناقش سيمينار هذا العام موضوعًا بعنوان الدور المجتمعي للكنيسة القبطية.

وألقى البابا، محاضرة في الجلسة الافتتاحية التي حضرها 105 من أعضاء المجمع المقدس.

خمس ملامح تميز الدور المجتمعي للكنيسة

تناول البابا في محاضرته، 5 ملامح يجب أن تميز الدور المجتمعي للكنيسة ليكون مؤثرًا وفعَّالًا، وهي:

1- تجديد الأذهان: مراجعة أفكارنا وأساليبنا والتطوير المستمر لهما.

2- تقدير المكان والزمان: تقدير احتياجات المجتمع وفقًا لقاعدة «المكان والزمان»، وأشار إلى الآية «وَكَانَ يَسُوعُ يَطُوفُ الْمُدُنَ كُلَّهَا وَالْقُرَى يُعَلِّمُ فِي مَجَامِعِهَا، وَيَكْرِزُ بِبِشَارَةِ الْمَلَكُوتِ، وَيَشْفِي كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضُعْفٍ فِي الشَّعْبِ» (مت ٩: ٣٥)، باعتبار أن المسيح قدم لنا نموذجًا بكرازته في كل المدن.

3- تخطيط للبنيان: ضرورة وجود خطط لأجل بنيان ونمو العمل.

4- إعداد وإتقان: حسن اختيار كافة العناصر، والتجهيز اللائق واحترام التخصص، وذكر المقولة: «كنا نظن أن الثروة في بطون الأرض، ثم اكتشفنا أنها في فصول الدراسة».

٥- تحرير الإنسان: إطلاق الطاقات الإنسانية في جميع المجالات.

وأكد البابا في بداية المحاضرة أن الدور المجتمعي للكنيسة مهم جدًا، ويأتي في المرتبة التالية مباشرة للدور الروحي الذي هو إعداد الإنسان للسماء.

وأشار إلى المبدأ الكتابي «اجْمَعُوا الْكِسَرَ الْفَاضِلَةَ لِكَيْ لاَ يَضِيعَ شَيْءٌ» (يو 6: 12)، واصفًا إياه بأنه كلمة السر في الدور المجتمعي، وأوضح أن جمع الكسر المقصود به الاهتمام بالإنسان بكل أشكال الضعف.

عرض توضيحي لموضوع الكفالة

وفي الجلسة الثانية، عُرِض فيلم تسجيلي عن ملتقى الشباب الذي أقيم في أغسطس الماضي لشباب إيبارشيات خارج مصر، كما تضمنت الجلسة عرضًا للتوصيات الختامية لسيمينار العام الماضي، تلا ذلك عرض توضيحي لموضوع الكفالة وما يسمى بالرعاية البديلة.

ويعقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في شهر نوفمبر من كل عام سيمينارًا تجرى خلاله دراسة موضوع رعوي واحد، بعد أن تعد له أبحاث ودراسات وتقارير على مدار العام.