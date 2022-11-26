جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي لشهر نوفمبر بمحافظة أسيوط
كتب:
حسن عبد النعيم
09:56 م | السبت 26 نوفمبر 2022
ارشيفية
أعلن قسم التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط جدول امتحانات الصف الأول والثاني لشهر نوفمبر والتي تبدأ يوم 5 ديسمبر المقبل خلال اليوم الدراسي دون التأثير على الدراسة.
الصف الأول الإعدادي
الاثنين 5 ديسمبر امتحان اللغة العربية خلال الحصة السادسة
الثلاثاء 6 ديسمبر امتحان الجبر والإحصاء الحصة السادسة
الأربعاء 7 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية خلال الحصة السادسة
الخميس 8 ديسمبر امتحان مادة الدراسات الإجتماعية خلال الحصة السادسة
الإثنين 12 ديسمبر امتحان العلوم خلال الحصة السادسة
- المواد غير المضافة للمجموع تجري الامتحان لها بمعرفة المدرسة مع التنسيق مع موجه تلك المواد والاختبارات لا تؤثر على سير الدراسة.
الصف الثاني الإعدادي
الاثنين 5 ديسمبر امتحان اللغة العربية خلال الحصة السادسة
الثلاثاء 6 ديسمبر امتحان الجبر والإحصاء خلال الحصة الخامسة وامتحان الهندسة خلال الحصة السادسة.
الأربعاء 7 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية خلال الحصة السادسة.
الخميس 8 ديسمبر امتحان الدراسات الاجتماعية خلال الحصة السادسة الاثنين 12 ديسمبر امتحان العلوم خلال الحصة السادسة.
- المواد غير المضافة للمجموع تجري الامتحان لها بمعرفة المدرسة مع التنسيق مع موجه تلك المواد والاختبارات لا تؤثر على سير الدراسة.