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جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي لشهر نوفمبر بمحافظة أسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
09:56 م | السبت 26 نوفمبر 2022
ارشيفية

ارشيفية

أعلن قسم التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط جدول امتحانات الصف الأول والثاني لشهر نوفمبر والتي تبدأ يوم 5 ديسمبر المقبل خلال اليوم الدراسي دون التأثير على الدراسة.

الصف الأول الإعدادي 

الاثنين 5 ديسمبر ‏امتحان اللغة العربية خلال الحصة السادسة

الثلاثاء 6 ديسمبر امتحان الجبر والإحصاء الحصة السادسة

الأربعاء 7 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية خلال الحصة السادسة

الخميس 8 ديسمبر امتحان مادة الدراسات الإجتماعية خلال الحصة السادسة

الإثنين 12 ديسمبر ‏امتحان العلوم خلال الحصة السادسة

- المواد غير المضافة للمجموع تجري الامتحان لها بمعرفة المدرسة مع التنسيق مع موجه تلك المواد والاختبارات لا تؤثر على سير الدراسة.

الصف الثاني الإعدادي 

‏الاثنين 5 ديسمبر امتحان اللغة العربية خلال الحصة السادسة 

الثلاثاء 6 ديسمبر امتحان الجبر والإحصاء خلال الحصة الخامسة وامتحان الهندسة خلال الحصة السادسة.

الأربعاء 7 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية خلال الحصة السادسة.

الخميس 8 ديسمبر امتحان الدراسات الاجتماعية خلال الحصة السادسة ‏الاثنين 12 ديسمبر امتحان العلوم خلال الحصة السادسة.

- المواد غير المضافة للمجموع تجري الامتحان لها بمعرفة المدرسة مع التنسيق مع موجه تلك المواد والاختبارات لا تؤثر على سير الدراسة.

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بقلم حسن عبد النعيم