محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم الرياضي «blue power» لفريق شباب يدير شباب

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، فعاليات اليوم الرياضي، «blue power» الذي ينظمه متطوعو شباب يدير شباب «YLY»، التابع لوزارة الشباب والرياضة، وذلك باستاد جامعة أسيوط.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط وفريق أعضاء شباب يدير شباب «YLY»، والعشرات من شباب وطالبات الجامعة.

بدأت الفعاليات بتجمع المشاركين باستاد جامعة أسيوط «القرية الأوليمبية» ثم إعطاء إشارة البدء للفعاليات، التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ثم انطلاق مسابقات الجري ومسابقات ألعاب القوى بمضمار ألعاب القوى ثم فعاليات مباريات تنس الطاولة، ومباريات كرة الطائرة ومباريات مرة اليد ومباريات ألعاب سكيت.

تكريم المتميزين

وفي نهاية اليوم الرياضي، كرّم المحافظ المتميزين من الشباب المشارك في الفعاليات وسلمهم شهادات التقدير والميداليات، كما التقط معهم الصور التذكارية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية الأنشطة والفعاليات الرياضية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة بمشاركة كافة الجهات لاتاحة الفرصة أمام الشباب للتنافس وتنمية مواهبهم وخبراتهم الرياضية والثقافية.

ووجه الشكر لفريق «YLY»، التابع لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لدورهم في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والحوارية بالمحافظة وتنظيم المهرجانات الرياضية واليوم الرياضي اليوم الذي خلق جوًا من التنافس بين الشباب في كافة الرياضات والألعاب.

الفعاليات الرياضية والشبابية

ووجّه الدكتور أحمد عبدالمولى الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه للفعاليات الرياضية والشبابية التي يجرى تنفيذها بالمحافظة ومشاركته في كافة الفعاليات لتحفيز الشباب على التنافس والاجتهاد والحصول على المراكز الأولى في المسابقات والبطولات الرياضية، ناقلًا تحيات الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس الجامعة للوزير المحافظ وكافة الحضور ودعمه الكامل للفعاليات والانشطة الرياضية والثقافية بالمحافظة.

دور مراكز شباب المحافظة

كما استعرض وكيل وزارة الشباب والرياضة خلال كلمته دور مراكز الشباب بالمحافظة وأعمال التطوير التي تتم بها بقرى ومراكز المحافظة ودور الشباب في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة والمبادرات الرئاسية «حياة كريمة» وتطوير الريف المصري.