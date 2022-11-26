محافظ أسيوط يتابع جلسات «الحوار الوطني من أجل مصر» بالمراكز والقرى

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جلسات وفعاليات «الحوار الوطني من أجل مصر»، الجاري تنفيذه بعدد من مراكز وقرى المحافظة، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة طلبات ومقترحات وأفكار الشباب ووممثلي المؤسسات المختلفة من خلال أنشطة مجتمعية ترتكز على طرح القضايا وسبل حل المشكلات بما يتناسب مع الواقع على أرض المحافظة، مشيراً إلى أهمية تسليط الضوء على المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك بحضور الشيخ سيد عبدالعزيز، الأمين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس عاموس بسطا، الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية.

مناقشة القضايا المجتمعية

شهد اللقاء مناقشة الإجراءات والتجهيزات التي تم اتخاذها لعقد مزيد من الجلسات لمناقشة القضايا المجتمعية الهامة التي من بينها المواطنة والثأر والقضية السكانية وتنفيذ الأنشطة والفعاليات لبيت العائلة المصرية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، فضلاً عن استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.

الاستماع لطلبات المواطنين

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة الاستماع لفئات المجتمع المختلفة بكافة ربوع المحافظة وتنفيذ حوار مجتمعي والاستماع للطلبات والآراء والأفكار المختلفة في ظل الحوار الوطني مع الشباب وكافة مؤسسات المجتمع المدني الذي دعا إليه الرئيس السيسي لدعم جهود التنمية والنهوض بالخدمات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم وتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة فئاتهم في القطاعات المختلفة والتي تتطلب تضافر كافة الجهود من فئات المجتمع وتحقيق الأمن والسلام المجتمعي، لافتاً إلى الاهتمام البالغ من القيادة السياسية لتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن وفقاً للإمكانات المتاحة، وهو ما يظهر جلياً في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».