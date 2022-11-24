موريتانيا: مباحثات حول التعاون العسكري مع السعودية وتعزيز العلاقات مع إسبانيا

أجرى وزير الدفاع الوطني الموريتاني «حنانه ولد سيدي»، مباحثات مع وفد عسكري سعودي أمس الأربعاء، في العاصمة نواكشوط.

مباحثات عسكرية رفيعة المستوي

وذكرت وزارة الدفاع الموريتانية أن الوزير أجرى مباحثات مع وفد عسكري سعودي برئاسة العميد يوسف الطاسان مدير إدارة التعاون الدولي بقيادة الأركان السعودية، مضيفة أن المباحثات تناولت علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

اجتماعات لمواجهة الإرهاب

وحضر المباحثات اللواء سليمان أحمد وكيل وزارة الدفاع الموريتانية واللواء محمد فال الرايس مدير المديرية المركزية للعتاد بقيادة الأركان الموريتانية وممثلين عن المندوبية الدائمة لمجموعة الخمس في الساحل في كل من نواكشوط وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.

وكان الوفد السعودي، قدم الثلاثاء الماضي، مساعدات لدول الساحل الإفريقي لمواجهة الارهاب تم تسليمها في العاصمة الموريتانية نواكشوط التي يتخذ تجمع مجموعة الخمس للساحل الإفريقي منها مقرا لاتحاده ويضم بالإضافة إلى موريتانيا كلا من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.

تعاون واستثمار بين إفريقيا وأوروبا

وفي سياق متصل، أجرى محمد عبدالله عثمان وزير التنمية الحيوانية الموريتاني، جلسة عمل مع وفد رفيع المستوى من المستثمرين الإسبان مساء أمس في نواكشوط.

تعاون ثقافي بين البلدين

وذكرت وزارة التنمية الحيوانية -في بيان- أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، كما يهدف إلى إطلاع الوفد القادم من إقليم مورسيا الإسباني على مختلف مجالات الاستثمار في موريتانيا وخاصة مجال التنمية الحيوانية، ووقعت موريتانيا وإقليم «مورسيا» الإسباني في شهر مارس الماضي اتفاقية تعاون لتنويع وتعزيز التعاون في شتى المجالات.