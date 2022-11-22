الخارجية السعودية تدين استمرار الهجوم الحوثي على الأهداف المدنية

أدانت الخارجية السعودية، مساء اليوم، استمرار استهداف ميليشيات الحوثي للأعيان في دولة اليمن.

زيادة معاناة الشعب اليمنى

وأصدرت الخارجية بيانا، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» قائلة: «تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابي للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في اليمن الشقيق وهو ما يؤكد نهجها المستمر على زيادة معاناة الشعب اليمني الشقيق ورفضها الدائم للجهود والمبادرات الدولية كافة مع استمرارها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات ممرات الطاقة العالمية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية».

#بيان تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في اليمن الشقيق pic.twitter.com/sDcV4Yp0u5 — وزارة الخارجية (@KSAMOFA) November 22, 2022

التضامن التام مع اليمن

وتابعت الخارجية السعودية :«وتؤكد الوزارة وقوف المملكة وتضامنها التام مع الجمهورية اليمنية والمطالبة بوقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة».

موقف المملكة الثابت

واستطردت الخارجية السعودية في بيانها الصادر قبل قليل اليوم الثلاثاء: «نؤكد على موقف المملكة الثابت من دعم الشعب اليمني الشقيق وأهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لتحقيق السلام المستدام في اليمن».