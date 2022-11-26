«أغنياء من التعفف».. قصص عمال نظافة عثروا على مبالغ مالية وردوها لأصحابها

فقراء لكن أغنياء بعفتهم وعزة أنفسهم، هم الذين مدحهم الله في محكم آياته، بقوله «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف»، إذ يكونوا في أمس الحاجة للمال أو ضروريات الحياة، لكنهم يستحيون طلبها من دون الله، يسعون بجد ويعملون دون انقطاع، ربما يواصلون الليل بالنهار في أعمالهم، التي يجنون منها بضع جنيهات، تفي بالكاد احتياجاتهم، يشعرون بالرضا ويرددون لله الحمد والشكر، دون طمع فيما ليس لهم، يخشون الله ويخافونه.

ونستعرض خلال التقرير التالي، بعض العمال الأمناء الذين يفخر المجتمع بهم لأمانتهم وعفتهم في عدة مدن ومحافظات مختلفة بأنحاء مصر:

وفي مدينة الزقازيق عثر العم سيد إبراهيم حسن عامل النظافة بحي أول بالمدينة بمحافظة الشرقية على مبلغ مالي كبير أثناء عمله في جمع القمامة، وفي لقاء الوطن مع العم سيد أفاد بأنه ظل يبكي إلى أن اطمأن بعودة الأموال لمالكها، وكان وجد الأموال في القمامة أثناء عمله بشارع طلعت حرب، فيما جرى تكريمه من قبل رؤسائه وزملائه في العمل وتقديم هدايا نوعية له.

عم قرني يعثر على 400 ألف جنيه ويردها

وفي محافظة الفيوم، عثر عامل نظافة يدعى «عم قرني»، على مبلغ مالي يقارب 400 ألف جنيه، وكانت جريدة «الوطن» نشرت عنه في وقت سابق مشيدة بأمانة الرجل البسيط، الذي أفصح في حديث خاص لـ«الوطن» أن أجره اليومي لا يتخطى 70 جنيها، كما لم يحتفظ بالمبلغ المالي رغم حاجته له وده لأصحابه، معلقا: «لقيت شوال كبير فيه الفلوس وأنا مبقبلش الحرام، وكل أمنيتي من ربنا أعالج ولادي المرضى وربنا يتمها بالستر».. حسب قوله.

عامل نظافة بسوهاج يعثر على مصوغات وأموال

وفي محافظة سوهاج عثر الشاب «ياسر خليل عبد اللطيف»، عامل نظافة بمحطة قطار المنشاة على مبلغ مالي كبير ومصوغات ذهبية وهاتف محمول وأكثر من فيزا صرف آلي، إلا أنه ورغم احتياجه للمال وأجره الضئيل، قرر رد الأموال لمالكها، لافتا إلى توجهه لرئيس الحركة بالمحطة وسلمه ما عثر عليه، مشفقا على صاحبهم الذي فقد الوعي فرحة باسترجاعهم هو الآخر، بينما جاء رد العامل الأمين مبهرا: «أبويا رباني على الحلال، والحرام يخرب آخر حتة في البيت، ربنا يكفينا شره».. وفق حديثه.

مسعف وسائق بهيئة الإسعاف يردان مليوني جنيه

وفي سوهاج أيضا عثر سائق «علاء أحمد» و«عماد رويس» مسعف في هيئة الإسعاف بمحافظة سوهاج على مبلغ مالي يقارب مليوني جنيه، أثناء نقلهما مصابين في حادث كان بحوزتهم بعد تعرضهم لحادث على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز جهينة، وسلما الشخصان المبلغ المالي للمدير المسؤول في عملهما والذي بدوره سلم الأموال لذوي المصابين بمحضر رسمي.