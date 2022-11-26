وزير الصحة من الأقصر: لم يكن أحد يحلم بتحقيق منظومة تأمين صحي شامل

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال فعاليات الملتقى السنوي الثالث للرعاية الصحية بالأقصر، لم يكن أحد يحلم بمنظومة تأمين صحي شامل في دولة تعدادها 104 ملايين مواطن وعدد محافظاتها 27 محافظة.

وزير الصحة: الرئيس مؤمن بأهمية الصحة للمواطن المصري البسيط

وأضاف وزير الصحة في بيان، أن مصر دولة عريقة ولديها خبرات كثيرة جدًا في التأمين الصحي، والرئيس مؤمن بأهمية الصحة للمواطن المصري البسيط، حتى يكون هناك مساواة وعدالة في تقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين، بصرف النظر عن قدراتهم المادية، وحاولت الكثير من الحكومات تنفيذ حم منظومة التأمين الصحى الشامل ولكن لم يكن باستطاعتهم، وشاء القدر، منذ ثلاث سنوات، أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدء مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، لكل المصريين وكل أفراد الأسرة.

بدء منظومة التأمين الصحي في الأقصر

وتابع: نحتفل اليوم فى محافظة الأقصر، وتلك إشارة إلى التاريخ المصري القديم الذي يعود لآلاف السنين، وأن المصري القديم هو من أول أطباء البشرية، والمعابد التي نحن بها اليوم للاحتفال، كانت تشهد قديمًا، إجراء العمليات الجراحية، والإنجازات التي سطرها التاريخ في كل كتب التاريخ التي تتحدث عن القدماء المصريين ودورهم الفعال في الطب على مستوى التاريخ البشرية.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تعمل تحت إشراف ثلاث هيئات كبيرة تعمل على تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، كان التأمين الصحى الشامل حلم للمواطن البسيط فى محافظة الأقصر، فقد عاد على المواطن البسيط بالنفع، حيث أن المواطن الأقصرى كان يذهب إلى محافظة القاهرة لإجراء العمليات الجراحية، ولكن الآن تجرى العمليات الجراحية الدقيقة في كل محافظات الجمهورية، وتعتبر هذه نقلة نوعية لمستقبل الخدمات الصحية في الجمهورية.

وأكد وزير الصحة، أن الحلم أصبح حقيقة وتم بناء 156 منشأة لتقديم الخدمات الصحية و21 مستشفى فى 6 محافظات من الجمهورية، منها في الأقصر 53 وحدة صحية ومركز طبي، ومستمرون فى تحقيق الحلم وإعداد المستشفيات بشكل متكامل، لتقديم الرعاية الصحية على غرار دول العالم المتقدمة.