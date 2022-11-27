إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة لخلاف على أرض زراعية بالصف

أصيب سائق في مشاجرة بطلق ناري لخلافات على أرض زراعية بالصف، ونُقل المصاب إلى مستشفى الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، بتلقيه بلاغ من مستشفى الصف المركزي بوصول سائق جرار 52 عاما، ومقيم غرب الحصار القبلية دائرة القسم، مصابا بطلق ناري بالركبة اليمنى، ما أدى إلى كسر في الركبة اليمنى، وحالته مستقرة.

وتبين من الفحص وبسؤال المصاب، اتهام سائق 42 سنة، وعامل 47 سنة، وشقيقه 30 سنة، واتضح أن سبب المشاجرة خلاف على قطعة أرض زراعية تابعة لشركة الشرق الأوسط الكائنة بالظهير الصحراوي لعرب الشيخ صالح.

وألقى القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر الثاني أنّه أحدث إصابة المجني عليه، باستخدام سلاح ناري بندقية آلية، بارشاده ضبط البندقية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.