التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة مع آخرين قبل فرحه بأيام

صرحت أجهزة أمن القليوبية بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر إصابته بعدة طلقات نارية على إثر مشاجرة نشبت بين شقيقه وآخرين وكان يتبقى على فرح المجني عليه أيام.

بدات الواقعة بمشاجرة بين شقيق المجني عليه والمتهمين مما تسبب في تبادل الطرفين لإطلاق النار، وأصيب المجني عليه وظل في المستشفى لمدة اسبوع ولقي مصرعه متأثرا بإصابته.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أهل المتوفى وشهود العيان بالواقعة

تفاصيل مقتل شاب في شبرا بسبب الخلافات

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوفاة مصطفى ا 26 سنة بعدد من الطلقات النارية على إيدي مجموعة من الأشخاص بدائرة القسم بسبب الخلافات إذ اتهمت أسرته الجناة بأنهم تشاجروا مع شقيق المجني عليه وأطلقوا عليه الرصاص للانتقام منه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة المجني عليه بعدة طلقات نارية ونقل إلى المستشفى ومكث به عدة أيام حتى وافته المنية.

استدرج الجناة المجني عليه بحجة الصلح وقتلوه غدرا

وتبين من التحريات، أن سبب الواقعة نشوب مشاجرة قديمة بين المتهمين وشقيق المتوفى وعلى إثرها تم تحرير عدد من المحاضر، ويوم الواقعة اتفقوا على عقد الصلح بينهم وإنهاء تلك الخلافات ليتم حضورهم فرح المجني عليه والذي كان المقرر عقده خلال أيام ولكن الجناة قتلوه فور وصول المجني عليه إليهم بالمكان المقرر لإتمام الصلح بينهم وذلك بطلقات نارية أودت بحياته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد الجناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وقالت والدة المجني عليه في التحقيقات، إن ابنها المتوفى يدعى مصطفى وكان يستعد لزفافه وكتب كتابه خلال الأيام المقبلة مطلع شهر ديسمبر المقبل وكان مع خطيبته لإجراء بعض التجهيزات الخاصة بالفرح والفستان والبدلة وجاءه اتصال بالتعدي علي شقيقه في مشاجرة مع بعض الأشخاص وعلى الفور تدخل لنصرة شقيقه فلقي مصرعه.

وأوضحت يوم الواقعة قاموا باستدراج ابنها بعد أن فشلت وحفظت المحاضر الكيدية ومنها محضر بسرقة توك توك بحجة الصلح حتى يشارك الجميع في حفل زفاف المجني عليه المقرر يوم 5 ديسمبر وما أن وصل مكان جلسة الصلح أطلقوا عليه الرصاص وتركوه يصارع الموت وتم نقله للمستشفى وظل بها أسبوع حتى توفي مطالبا بالقصاص من المتهمين وتنفيذ أقصى مواد القانون عليهم.

أوضح أحمد داود المحامي لـ«الوطن»، أن جريمة القتل العمد تصل العقوبة فيها وفق القانون المصري إلى الإعدام شنقا وخاصة مع توافر ركن سبق الإصرار والترصد وتكون بالسجن في حالات المشاجرة والقتل الخطأ وفي حالة عدم توافر ركن الإصرار والترصد.