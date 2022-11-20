«القاهرة الإخبارية»: فرنسا ترى أن قمة المناخ حققت توقعات الدول النامية

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن وزير الطاقة في فرنسا أكدت أنّ الاتفاقيات في قمة المناخ COP27 لبّت توقعات الدول الأكثر ضعفا، وهو ما يعد خطوة رئيسية إلى الأمام، من حيث إنشاء أدوات تمويل جديدة للخسائر والأضرار المرتبطة بالكوارث المناخية.

وزيرة المناخ في فرنسا قالت إن النتائج تحافظ على الهدف الأساسي وهو الحد من الاحتباس الحراري

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا، خلال تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية شيماء الكردي، اليوم: «وزيرة المناخ في فرنسا قالت إن النتائج ليست بالطموح الذي كان يتمناه الفرنسيون والأوروبيون، ولكنه يحافظ على الهدف الأساسي وهو الحد من الاحتباس الحراري بواقع 1.5 درجة مئوية».

الصحف الفرنسية أشادت بالتنظيم الرائع من قبل مصر لقمة المناخ

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا، أن الصحف الفرنسية أشادت بالتنظيم الرائع من مصر لقمة المناخ السابعة والعشرين، خاصة أنها كانت قمة التنفيذ والدعم، مثلما أكد ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الصحف الفرنسية أكدت أن مصر بذلت جهودا كبيرة.

حتى ساعة متأخرة من الليل كانت هناك علامات استفهام عن أهمية الوصول إلى اتفاق

وواصل مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا: «حتى ساعة متأخرة من الليل، كانت هناك علامات استفهام عن أهمية الوصول إلى اتفاق، ولكن تم توقيع اتفاقية حول صندوق الخسائر والأضرار، وفرنسا تدعم الأكثر ضعفا للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة إلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية لدعم الدول النامية».