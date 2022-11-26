شعبة الذهب لـ إيمان الحصري: سبب تغيرات سعر المعدن الأصفر هو الطلبات المتعددة عليه

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، إن ارتفاع أسعار الذهب الأخير أمر لم يشهده القطاع من قبل، حيث إن التجار والعاملين بالقطاع يرون في مثل تلك الأسعار أمرا جديدا لم يعتادوه من قبل، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في تقلبات سعر الذهب هو الطلبات المتعددة عليه من جهات كثيرة وأفراد وشركات.

ميلاد: الطلب على خام معدن الذهب بات متزايدا بطريقة غير مسبوقة

وأضاف «ميلاد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الطلب على خام معدن الذهب بات متزايدا بطريقة غير مسبوقة، ولم يقابله عرض في المنتج حتى ينخفض سعره، حتى بات هناك طلبا غير عادي على معدن الذهب بطريقة غير طبيعية.

ميلاد: بقى لنا مدة مش بنستورد ذهب نتيجة للظروف الاقتصادية

واستطرد: «بقى لنا مدة مش بنستورد ذهب نتيجة للظروف الاقتصادية، وبالتالي فأصبح الطلب المتزايد على الخام الموجود في مصر أزيد بكتير من اللي معروض للبيع، ما أثر على القطاع برمته، وإحنا مش حابين الارتفاعات المتزايدة دي لأنها بالتالي بتأثر علينا بطريقة سلبية، وحجم مشتروات الناس بتكون أقل والمصانع مش شغالة بكامل طاقتها».

وأوضح أنه لا يجب لأي شخص أن يبيع الذهب الذي يملكه طالما لا يحتاج لسعر الذهب الذي بحوزته، متابعا: «إحنا مش عارفين نتوقع ومحدش عارف إيه اللي هيحصل، لأن المتغيرات أصبحت قوية وفي مدة زمنية قصيرة».