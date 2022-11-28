6 نصائح لتجنب غرق الصيادين أثناء النوات العاصفة

أكد حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس في محافظة كفر الشيخ، أن حدوث النوات كل عام في فصلي الخريف والشتاء، أمر يسبب خسائر لبعض المراكب العاملة في مهنة الصيد بمياه البحر المتوسط، إذ يعرض طاقم تلك المراكب من الصيادين للغرق، جراء النوات التي قد تتسبب في كوارث بيئية.

النوات العاصفة

وأوضح «شرابي» في تصريح لـ«الوطن»، أن النوات كل عام، تحدث جراء عوامل طبيعية ولكنها تغير من مقاليد الأمور بمياه البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنها تجعل مياه البحر تتخطى الـ 3 أمتار، ما يمثل خطرًا داهمًا على مراكب الصيد، كما تسبب تيارات مائية شديدة الانجراف لمياه البحر، التي ينتج عنها غرق بعض المراكب في أعماق البحر وسط طقس سيء للغاية.

نصائح للعاملين في مهنة الصيد

وأشار رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، إلى أنه على العاملين بمهنة الصيد في المحافظات الساحلية، اتباع عوامل السلامة البحرية، وهي:

- التأكد من صيانة ماكينة المركب جيدًا قبل الإقلاع في رحلات صيد.

- التأكد من سلامة المركب وعدم وجود أي ثقوب بها.

- ضرورة وضع وقود كافي على متن المركب خلال عمليات الصيد تحسبًا لحدوث أي أزمات طارئة.

- التأكد من وجود أدوات وأطقم النجاة على متن المركب، وذلك لاستخدامها حال حدوث غرق.

- متابعة السير بمياه البحر بشكل صحيح دون الدخول في أماكن الدوامات المائية خلال حدوث النوات.

- يجب تقليل سرعة المركب في أثناء شدة تيار الماء خلال حدوث النوات العاصفة.