مصرع 4 وإصابة 17 في حوادث متفرقة بمحافظات مصر

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأحداث المهمة، أبرزها إصابة عدد من طلاب المدارس إلا أنه تم نجدتهم دون تفاقم الإصابة، فيما أصيب آخرون في حوادث طرق متفرقة، بينما لقي 4 أشخاص مصرعهم ما بين مشاجرة وحوادث طرق وحادث عارض.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل تلك الحوادث.

إصابة 4 تلاميذ في محافظتين

أصيب 4 تلاميذ في محافظتين خلال الساعات القليلة الماضية، أولها إصابة 3 تلاميذ بمدرسة جمال عبدالناصر بقرية دمرو بالغربية، إثر تدافع التلاميذ أثناء خروجهم من الفصول الدراسية بعد انتهاء اليوم الدراسي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

فيما أنقذت العناية الإلهية، طالبة اختل توازنها وسقطت من أعلى كوبري فيصل بمدينة أسيوط، تسبب في إصابتها بكدمات وجروح.

مصرع عاملين في نجع حمادي

لقي عاملان مصرعهما، طارق عبد الموجود عبدالعزيز، 30 عاما، وحسام العسوي هاشم، 25 عاما، إثر سقوط غرفة صرف صحي عليهما أثناء عملهما بمنطقة الحاجر القبلي بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام بمنطقة بهجورة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي

إصابة 9 عمال في أسوان

وقع تصادم سيارتين إحداهما سيارة ربع نقل وأخرى تابعة لشركة المياه في طريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، تسبب في إصابة 9 عمال ممن تواجدوا على متن السيارة الربع نقل في رحلة عودتهم من عملهم.

مصرع وإصابة 5 في المنيا

ولقيت سيدة مصرعها، بعدما صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان قرية العباسية في مركز مغاغة بالمنيا، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب 4 أشخاص، إثر وقوع حادثين منفصلين، إذ انقلبت سيارة ملاكي بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، كما اصطدمت سيارة «تمناية» بتروسيكل في مركز سمالوط ونتج عن ذلك إصابة شاب.

مصرع عريس قبل فرحه في القليوبية

بعيدا عن محافظات الصعيد، فقد لقي شاب «م.أ» 26 سنة، مصرعه؛ إثر إصابته بطلقات نارية على أيدي مجموعة من الخارجين عن القانون بدائرة مركز شرطة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك قبل فرحه بأيام، حيث حدث مشاجرة بينهما خلال قعدة صلح لتصفية خلافات قديمة نتج عنها إطلاق النيران على المجني عليه.