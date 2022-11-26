إصابة 3 تلاميذ سقطوا على سلالم مدرسة في المحلة بالغربية.. حالتهم مستقرة

أصيب 3 تلاميذ بمدرسة جمال عبدالناصر بقرية دمرو بالغربية، إثر تدافع التلاميذ أثناء خروجهم من الفصول الدراسية بعد انتهاء اليوم الدراسي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

إصابة 3 تلاميذ

وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لـ«الوطن»، أن المصابين 3 تلاميذ من مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بقرية دمرو، نتيجة تدافع الطلبة أثناء خروجهم من الفصول الدراسية، وتم الاطمئنان عليهم وحالتهم صحية مستقرة.

الدفع بسيارتي إسعاف

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، ولجنة من إدارة شرق المحلة التعليمية، وسيارتا إسعاف، إلى مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، وتبين إصابة 3 تلاميذ بإصابات مختلفة، أثناء انتهاء اليوم الدراسي، وحال خروجهم من الفصول الدراسية، حيث سادت حالة من الهرج والمرج على السلالم الخاصة بالمدرسة، ما أدى لسقوط 3 طلاب وإصابتهم بإصابات مختلفة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.