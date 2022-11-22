حالة الطقس غدا الأربعاء في محافظات مصر.. شبورة مائية وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها، حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة لأنحاء، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد عدد من الظواهر الجوية مثل نشاط للرياح وأمطار وشبورة المائية.

حالة الطقس غدا الأربعاء

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد حالة طقس متابينة، إذ يكون مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وصولا إلى جنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون حار على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، أما خلال ساعات الليل يكون الطقس مائلا للبرودة على أغلب الأحيان.

وتشهد البلاد عدد من الظواهر الجوية، إذ تتكون في الساعات الأولى من الصباح المبكر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، بنسبة حدوث 30%، فيما تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وتحديدًا على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسي علم على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصي الغرب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ووفقا لهيئة الأرصاد، فتكون درجات الحرارة، غدا، على مدن الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة 26 - 16

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- 6 أكتوبر 25- 15

- بنها 25- 16

- دمنهور 25- 16

- كفر الشيخ 25- 16

- المنصورة 26- 15

- دمياط 25- 15

- بورسعيد 24- 18

- الإسماعيلية 27- 16

- السويس 26- 18

- الزقازيق 27- 17

- شبين الكوم 26- 17

- طنطا 25- 17

- شلاتين 30- 22

- الإسكندرية 24- 15

- العلمين الجديدة 25- 15

- وادي النطرون 26- 16

- مطروح 24- 14

- السلوم 23- 15

- سيوة 24- 11

- العريش 24- 17

- رفح 25- 16

- الطور 26- 15

- كاترين 20- 08

- رأس سدر 26- 15

- نخل 26- 07

- طابا 26 - 15

- نويبع 27 - 14

- حلايب 27- 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28- 19

- مرسى علم 28- 20

- الفيوم 27- 15

- بني سويف 27- 14

- المنيا 27- 11

- أسيوط 27- 12

- سوهاج 29- 14

- قنا 31- 16

- الأقصر 32- 17

- أسوان 32- 13

- الوادي الجديد 30- 13

- أبو سمبل 31- 18

- أبو رماد 28- 21

- رأس حدربة 26- 20