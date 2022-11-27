اعترافات المتهمين بتجارة الحشيش بالمطرية: «كانت في الشقة»

«كنا مخبيين مخدرات الحشيش في البيت عندنا، وكنا عاملين كل احتياطتنا إن محدش يكشفها، خالص، وكنا بنتاجر فيها ونبيعها للزباين بتاعتنا في المطرية»، بهذه الكلمات اعترف أحد المتهمين بحيازة المواد المخدرة «الحشيش» داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بالقاهرة بهدف الاتجار فيها، وذلك أمام جهات التحقيق، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم.

الاتجار في الحشيش

قال المتهم الأول والمسجل خطر خلال جلسة تحقيق جديدة: «الشقة كانت هي مخزن المخدرات بتاعنا، وكنا بنتواصل مع الزبون اللي نعرفه ونتفق على مكان ووقت التسليم، وواحد فينا يروح في نفس الميعاد ويستلم من الزبون الفلوس»، موضحاً أنه لم يكن يتخيل أن تصل أجهزة الأمن إليهم وتقبض عليهم.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن أجهزتها الأمنية تمكنت من القبض على شخصين أحدهما مسجل خطر، وداهمت أجهزة الأمن الشقة السكنية المخصصة لتخزين المخدرات التي يتاجران فيه، وعثرت الأجهزة الأمنية على كميات من «الحشيش»، مع مبالغ مالية حصلوا عليها ناتجة عن تجارتهم في المخدرات، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة التي يتواصلوا مع زبائنهم من خلالها.

إحالة المتهمين إلى النيابة

وأحيل المتهمون بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» إلى النيابة العامة، حيث أمرت بحسبهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمين بالاتجار في المخدرات بمنطقة المطرية، يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنهما سوف يعاقبان حسب المادة رقم 33 من قانون العقوبات، حيث تنص على: «يعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».

وأضاف «أيمن» أيضاً أن المادة 34 من قانون العقوبات نصت على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام في بعض الأحيان.