محامي حنين حسام: مش هترجع تيك توك تاني.. ومتعرفش يعني إيه إتجار بالبشر

تحدث حسين بقار محامي حنين حسام فتاة التيك توك، عن الإفراج عنها وإنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، تنفيذا لأمر المحكمة التي رفضت استئناف النيابة العامة على إخلاء سبيلها، وأيدت القرار بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن القرار كان متوقعًا لأن حنين لم تقعل شيئًا.

وقال بقار لـ«الوطن»، إن حنين لم تخرج رغم إخلاء سبيلها حتى الآن، ومن المقرر أن يتابع الشق الجنائي للقضية وقتما يصدر فيها قرار بالإحالة، «مش هترجع تيك توك تاني، وكفاية اللي شافته، كل الناس شغالة على تيك توك وفي ناس عاملة حاجات أكتر من كدة، بس هي اتاخدت في الرجلين».

وأضاف محامي فتاة التيك توك، أن بعض المواطنين في المجتمع يرفضون ما يحدث عبر تيك توك، مؤكدًا أنه يرفض هو الآخر تصرفات فتيات التيك توك، ولكنه دافع عن حنين لأنها مظلومة، «أنا مبحبش التيك توك، وحنين اقتنعت أن اللي عملته كان غلط».

وأشار إلى أن القانون لا يمنع استخدام تيك توك، ولكنه يحاسب على الإخلال بالآداب العامة، وهو ما لم تقم به الفتاة على حد قوله، «حنين متعرفش يعني إيه إتجار بالبشر، وكانت بتتواصل مع أصحاب الشركة بتاعة تيك توك وبتقولهم اطلعوا وضحوا للناس ويقولولها مترديش».

كما أكد أن حنين اتخذت قرارا بعدم الظهور مرة أخرى على السوشيال ميديا، أو توضيح ما حدث معها في الأيام الماضية، ولكنها لم تندم على ما فعلته لأنها كنت تقصد خيرًا وما فعلته فهم بالخطأ، موضحًا أنها لم تجرم ولكن أصحاب البيئات المختلفة لم يستوعبوا اختلافها.

رحلة حنين حسام من «افتحي الكاميرا» إلى الإفراج عنها

وأعلنت أجهزة الأمن القبض على حنين حسام، فتاة تطبيق «تيك توك»، في أبريل الماضي، صاحبة فيديو «افتحي الكاميرا» الذي أحدث حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض «دعوة صريحة للفتيات لممارسة الفجور».

ونسبت النيابة العامة للمتهمة تهمة الإتجار في البشر، بجانب تهم أخرى منها الخروج على قيم ومبادئ المجتمع، وقررت حبسها في قضية الإتجار في البشر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعرضات حبسها مرتين، حتى صدر القرار أمس بإخلاء سبيلها بكفالة 15 ألف جنيه، قبل أن تستأنف النيابة على قرار المحكمة، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر استئناف النيابة أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، التي قررت قبل قليل رفض استئناف النيابة العامة، وتأييد إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

واليوم أفرجت أجهزة الأمن عن «فتاة التيك توك» حنين حسام، بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، تنفيذا لأمر المحكمة التي رفضت استئناف النيابة العامة على إخلاء سبيلها، وأيدت إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 5 الآف جنيه.