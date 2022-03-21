ضبط 8 قضايا «إتجار غير مشروع في العملة» بـ 5 ملايين جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة بتوجيه حملة أمنية مكبرة لإستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بنطاق محافظات «الأقصر – كفر الشيخ - الإسكندرية – الدقهلية – بور سعيد - الجيزة» أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

ضبط 8 قضايا بعدد 11 متهمين، لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت 5,653,808 مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

مكافحة جرائم الإختلاس والتربح

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم الإختلاس والتربح والإستيلاء على المال العام، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «موظف بأحد المجالس المحلية بالجيزة» بإستغلال طبيعة عمله فى غضون عام 2020 وقيامه بتحصيل قيمة رسوم جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء الصادرة ضد بعض المواطنين رغم عدم إختصاصه الوظيفى بذلك.

وأضاف بيان للداخلية أن المتهم في سبيل عدم اكتشاف أمره وإيهام المجنى عليهم بصحة تلك الإجراءات قام بمنحهم إيصالات سداد من الدفاتر عهدته مثبت بها بياناتهم والمبالغ المسددة منهم وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (620) ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين بحوزتهما 7 كيلو جرام مخدرات بمطار الغردقة

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالإشتراك مع الإدارة العامة لأمن الموانئ والجهات المعنية بمطار الغردقة الدولى من ضبط راكبَين يحملان جنسية إحدى الدول، وذلك حال مغادرتهما للبلاد.. وبحوزتهما (كمية من مسحوق لعقار الأكتيفيد وزنت 7 كيلو جرام مخفاة بداخل عبوات مستحضرات تجميل بحقائبهما- مبالغ مالية عملات مختلفة - هاتفى محمول).