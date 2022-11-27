رياضة الراكيت تغزو شواطئ الإسكندرية شتاء.. كل جمعة أسبوعيا

غزت لعبة الراكيت شواطئ الإسكندرية لتصبح من العادات الدائمة لدى السكندريين يوم الجمعة من كل أسبوع، وآخرها تجمع 50 لاعبا على شاطئ الأنفوشي لممارسة اللعبة.

وأحيت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لعبة الراكيت على شواطئ عروس البحر الأبيض فلا تجد شاطئا بالإسكندرية يخلو من ممارسة المصطافين للعبة الراكيت.

ممارسة الراكيت على شواطئ عروس البحر

جمعت أحد شواطئ عروس البحر المتوسط الشباب على حب ممارسة الراكيت، لإحيائها من جديد ونفذت الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة مبادرة لإحياء رياضة الراكيت على شواطئ الإسكندرية وذلك لبناء الإنسان المصري وتعزيز بناء مهارات الرياضيين.

وتعد لعبة الراكيت من الرياضات القديمة التي تتعرض مع مرور الزمن للاندثار وذلك بالتزامن مع توجيهات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإحياء الرياضات المندثرة أو في طريقها للاندثار.