ظهور عروس البحر على شواطئ مرسى علم.. «السياح اتصوروا معاها» (صور)

شهدت شواطئ مرسى علم جنوب محافظ البحر الأحمر اليوم السبت، ظهور لعروس البحر أو حيوان الدوجونج أمام أحد المنتجعات السياحية، الأمر الذي جعل السياح يلتقطون الصور التذكارية معها تحت الماء.

وعبر السياح عن سعادتهم بظهور عروس البحر وهي من الكائنات البحرية نادرة الظهور وظهورها في هذا الوقت يدل على نظافة البيئة البحرية وتعافيها وهي صفة إيجابية مما يساعد في جذب السائحين على شواطئ مرسى علم.

سعادة السياح بعروس البحر

وقال عاطف عثمان مدير عام أحد المنتجعات السياحية في مرسى علم، إن عروس البحر فاجأت السائحين بالظهور على الشاطئ أمام المنتجع السياحي أثناء ممارسة السائحين السنوركل، لافتا في تصريحات لـ «الوطن» إلى أن السياح عبروا عن سعادتهم واستجابت للسائحين الذين سبحوا بجوارها والتقطوا الصور التذكارية معها تحت الماء.

جذب سياحي

وأكد أن ظهور تلك الكائنات البحرية النادرة يساعد على تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي خاصة أن السائحين يأتون خصيصاً لمشاهدة مثل هذه الكائنات البحرية تحت الماء.

ثروة بحرية

ومن جانبه أشار حسن الطيب الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إلى أن عروس البحر أو حيوان الدوجونج من فصيلة الثدييات النباتية النادرة الظهور وتتغذى على الأعشاب البحرية، وتصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس مرة كل 3-5 دقائق.

نادرة الظهور

وأضاف أنها ثروة بحرية يجب الحفاظ عليها إذ أنها تمثل ثروة قومية تجذب السائحين إلى شواطئ مرسى علم إذ تتواجد بأعداد قليلة، وطبقا للدراسات لا يوجد منها سوى 31 الدوجونج في شواطئ البحر الأحمر وظهورها اليوم يؤكد تعافي البيئية البحرية.