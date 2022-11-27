استشاري باطنة يوضح مخاطر مشروبات الطاقة: قد تسبب الوفاة

يُقبِل العديد من الأشخاص على تناول مشروبات الطاقة، نظرا لاحتوائها على بعض المواد التي تحفز الأداء العقلي وتنشط الجسم كما وتزيد التركيز واليقظة، ويتم تناولها من قبلهم، دون معرفة بمدى أضرارها أو آثارها السلبية، نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الكافيين، التي تسبب رفع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب، ويوضح مخاطرها الدكتور سيد عبد السلام استشاري الباطنة العامة.

وقال الدكتور سيد عبد السلام مدير مستشفى الإبراهيمية واستشاري الباطنة العامة، إن مشروبات الطاقة لها أضرار صحية، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين والسكريات، التي تؤثر على الصحة العامة وأصيب القلب بالخفقان.

مشروبات الطاقة تسبب القلق والتوتر

وأوضح الدكتور سيد عبد السلام أن مشروبات الطاقة قد تسبب القلق والتوتر وعدم القدرة على النوم مع زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم هذا بالإضافة إلى الإصابة بالنوع الثاني للسكري وتسوس الأسنان فضلا عن زيادة مفرطة في الوزن، لافتا إلى احتوائه على كميات كبيرة من الكافيين تمتص بعد دقائق قليلة من تناوله، ما يسبب سرعة ضربات القلب.

مشروبات الطاقة قد تسبب الوفاة

وأضاف الدكتور سيد أنه من المحتمل تفاقم الآثار المضرة التي قد تؤدي للوفاة بسبب التأثير سلبا على القلب، كما يسبب الإجهاض للحوامل، ويؤثر سلبا على الأطفال حديثي الولادة إذ يقلل أوزانهم عند الولادة ويؤثر عليهم بالتبعية، وأكثر فئة قد تتضرر منه هم فئة المراهقين والأطفال ومرضى القلب والسكري، موضحا أن عبوة من مشروب الطاقة تحتوي على 500 مل من الكافيين التي تحتويه 5 أكواب قهوة.

أعراض القلق والتوتر نتيجة تناول مشروب الطاقة

وأشار عبد السلام إلى أعراض قد تصيب الأشخاص الذين يتناولون مشروب الطاقة، مثل الشعور بالتوتر والقلق والأرق فضلا عن اضطراب الذاكرة على المدى البعيد لتناوله، مؤكدا على الراغبين في تناوله ضرورة تقليل الكمية أو الامتناع عنه نهائيا وتعويض الحصول على الطاقة من مصادر أكثر أمانا.

ممارسة الرياضة وتناول المياه بدائل مشروب الطاقة

ونصح الدكتور سيد عبد السلام استشاري الباطنة العامة أنه يفضل عدم تناول مشروبات الطاقة واستبدالها ببدائل طبيعية أكثر فائدة، مثل تناول كميات كافية من المياه على مدار اليوم والتي تجعل الجسم أكثر رطوبة وتمده بالطاقة، تناول البروتينات والكربوهيدرات لزيادة العضلات التي تمد الإنسان بالطاقة، هذا بالإضافة إلى ممارسة أنواع الرياضة كالمشي والرياضات المختلفة.