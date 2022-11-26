المركزي يوافق «أبوظبي الإسلامي - مصر» مبدئيا على طرح «تكة»

أعلن مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» عن صدور قرار البنك المركزى المصرى بمنح موافقته المبدئية على إطلاق بطاقة «تكة» مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة «أبوظبى الإسلامى للتمويل الاستهلاكى ADI-CF»، ذراعه للتمويل الاستهلاكى و«ميزة».

وصرح محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامى - مصر: «إنّ حصولنا على الموافقة المبدئية من البنك المركزى المصرى لإطلاق هذا المنتج المبتكر يعكس حجم الثقة والمكانة الراسخة اللتين يحظى بهما «مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر» وشركة «أبوظبى الإسلامى للتمويل الاستهلاكى»، داخل السوق المصرية.

من جانبه، قال أحمد عفت، رئيس مجلس إدارة شركة «أبوظبى الإسلامى للتمويل الاستهلاكى» ورئيس قطاع التجزئة بمصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر»: «جاء تأسيس الشركة من منطلق رؤية المصرف تجاه التطور المتواصل الذى تشهده السوق المصرفية المحلية، حيث تتطلب مواكبة هذه التحولات قدراً مماثلاً من الابتكار والأفكار غير التقليدية فى تقديم الخدمات المالية والمصرفية، بناءً على الإلمام التام والإدراك السريع والشامل لاحتياجات العملاء، التى تتسم بالتغير المستمر».