السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية أمام كلية الهندسة ببورسعيد

نشب حريق هائل في الساعة الأولى من صباح اليوم شقة سكنية بعمارة أمام كلية الهندسة بجامعة بورسعيد بمدينة بورفؤاد بسبب ماس كهربائي اندلع في غرفة نوم الأطفال ولم يسفر الحادث عن وجود اختناقات أو إصابات بشرية.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بالحريق

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد يفيد بنشوب حريق في غرفة نوم مخصصة للأطفال بشقة بعمارة سكنية في مدينة بورفؤاد أمام كلية الهندسة.

الدفع بسيارتين إطفاء

وعلى الفور توجه رجال الإطفاء والحماية المدنية بقيادة العقيد هاني المهدي وتم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الدخان المنبعث لمنع اشتعاله مرة أخرى وإنقاذ العمارات المجاورة من وصول الحريق إليها.

تببن من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن صاحب الشقة أبلغ عن حريق نشب بسبب ماس كهربائي في غرفة نوم الأطفال بالشقة وفشل في إطفائها، وأن الشقة لم يكن بها الأطفال ولم يصاب أحد باختناق أو إصابات بشرية.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحريق