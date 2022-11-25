السيطرة على حريق في شقة بغرب الإسكندرية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، على حريق نشب بشقة سكنية في عقار بمنطقة نجع العرب غرب الإسكندرية بسبب ماس كهربائي، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، إلا أنه نتج عنها بعض الخسائر المادية جراء الحريق.

حريق نشب بشقة سكنية في عقار بمنطقة نجع العرب

وتلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية إشارة من غرفة عمليات المحافظة، بتساقط أجزاء من عقار بشارع 2 نجع العرب بسبب حدوث ماس كهربائي بالدور الأول.

ووجهت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، مريم رفعت مسؤول الإغاثة بالمديرية فريق الإغاثة بإدارة غرب الاجتماعية برئاسة أمل عبد الفتاح مدير الإدارة بالتواجد الفوري بموقع العقار للمعاينة والحصر.

تفاصيل حريق الإسكندرية

وتبين من المعاينة أن حريق الإسكندرية اليوم في عقار مكون من أرضي بالإضافة إلى 6 أدوار علوية، حيث وقع حريق بشقة بالدور الأول ناتج عن ماس كهربائي، وتم حصر الخسائر بالممتلكات، ولا يوجد أي إصابات أو تساقط أجزاء من العقار، والأسر تقيم بالعقار بشكل طبيعي.

كما أشار فريق الإغاثة أن ومالك الشقة محل الواقعة يحصل على معاش تكافل وكرامة، وجاري التعامل مع الحالة لصرف مساعدة خسائر الممتلكات.