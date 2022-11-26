السيطرة على حريق داخل مستشفى الصدر بدون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل من إخماد حريق، داخل مستشفى الصدر بالعمرانية، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن، رئيس القطاع، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب اشتعال داخل مستشفى الصدر الكائنة بشارع ترعة الزمر، بالعمرانية.

على الفور انتقل المقدم أحمد ماهر، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له، وبالانتقال والفحص تبين نشوب الاشتعال في بعض المخلفات الشجرية بقطعة أرض فضاء خلف إحدى المباني المبنى الرئيسى القديم.

السيطرة على الحريق

تمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة الحماية المدنية وأسفر عن اشتعال المخلفات المشار إليها دون حدوث أي إصابات، ولم يؤثر على سير العمل بالمستشفى، بسؤال مدير المستشفى، 47 عاما، مقيم الهرم، أيد ما جاء بالفحص ورجح سبب نشوب الاشتعال نتيجة مصدر حراري بطيء، بقايا سيجارة مشتعلة، ولم يتهم أحدا أو يشتبه في الاشتعال جنائيا، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.