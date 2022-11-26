السيطرة على حريق بشقة سكنية في 6 أكتوبر دون إصابات

نشب حريق داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة أكتوبر بالجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، دون وقوع أي إصابات.

بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية داخل مدينة 6 أكتوبر، لتتحرك رجال وقوات الحماية المدنية على الفور إلى مكان الحريق.

3 سيارات إطفاء وكردون أمني

وعلى الفور تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء، وتحركوا على الفور إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني في محيط العقار الذي توجد به الشقة السكنية المذكورة، من أجل محاصرة الحريق ومنع امتداده، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي لم ينجم عنه وقوع إصابات بشرية.

وانتقل أيضاً رجال المباحث إلى مكان الحريق، واستمعوا إلى أقوال شهود العيان والجيران لمعرفة الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق.