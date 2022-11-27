استعدادات مكثفة في حي الأربعين بالسويس لمواجهة الأمطار

واصل حي الأربعين بمحافظة السويس، بقيادة اللواء هشام الشيمي، رئيس الحي، الاستعدادات المكثفة لموسم الأمطار، من خلال تطهير بيارات الصرف الصحي وبلاعات تصريف الأمطار وإجراء الصيانة لوصلات الكهرباء المختلفة الموجودة على سطح الأرض بدفنها والتأكد من سلامتها.

استعدادات «الأربعين» لاستقبال الأمطار

وقامت إدارة المرافق بحي الأربعين، بتطهير وتسليك خطوط وبيارات الصرف الصحي وبيارات تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق الحي استعدادا لاستقبال الأمطار،

كما تابع الجهاز التنفيذي بالحي تطهير وتسليك خطوط وبيارات الصرف الصحي بمساكن الشهداء خلف مبنى رئاسة الحي، بالإضافة إلى كسح المياه المتراكمة من مداخل العمارات.

كابل كهرباء فوق سطح الأرض

كما استجاب حي الأربعين بالسويس بقيادة اللواء هشام الشيمي، لشكوى الأهالي من تضررهم لوجود كابل كهرباء فوق سطح الأرض أمام سور مدرسة أحمد عرابي بكفر عقدة، وتم دفن الكابل تحت سطح الأرض وتغير مسار بعض الكابلات وإبعادها عن سور المدرسة، بالإضافة إلى إصلاح أعطال أعمدة الإنارة، وإنارة المنطقة بالكامل، لإزالة أسباب الشكوى.