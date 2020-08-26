إزالة 62 حالة تعديات وإشغالات بنطاق حي الأربعين بالسويس

نفذ حي الأربعين برئاسة العميد إيهاب سراج الدين رئيس الحي، 9 قرارات لإزالة 62 حالة تعديات وإشغالات على أملاك دولة ومنافع عامة وأكشاك بدون ترخيص على مساحة 2000 متر مربع بمناطق أول السور وعزبة الصفيح والهاويس وميدان الأربعين وسور مركز شباب المدينة بحي الأربعين.

شارك في الحملة اللواء حسام توفيق مساعد مدير الأمن، والعميد محمد عبد الرؤوف مأمور قسم الأربعين، والعقيد أحمد أبوكيلة مدير شرطة المرافق، والرائد أحمد عزالعرب معاون مباحث الأربعين ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والإشغالات والمتابعة الميدانية بحي الأربعين.