ظواهر جوية ضمن حالة الطقس اليوم في المحافظات.. وتحذيرات من «الأرصاد»

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من حالة الطقس اليوم في المحافظات، نظراً لتعرض العديد من المحافظات إلى ظاهرة تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية لاسيما القريبة من المسطحات مما تؤثر على الرؤية الأفقية مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنبا لوقوع الحوادث المرورية وحفظا على سلامتهم.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات تشير إلى تكون ظاهرة الغيوم الجزئية على بعض محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، حيث تكون هناك أجواء غائمة كليا خلال ساعات النهار علي معظم الأنحاء وهدوء في سرعات الرياح علي كافة الأنحاء وعلى المسطحات المائية

طقس القاهرة اليوم

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى طقس اليوم الأحد في محافظات القاهرة الكبرى القاهرة، الجيزة، القليوبية لطيف نهارا وغائم جزئيا مائل البردة ليلاً مع تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.

الشبورة ضمن حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن طقس اليوم في محافظات السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري يكون لطيف نهارا وغائم جزئيا مع تكون الشبورة المائية.

فيما جاء طقس محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف نهارا مع وجود شبورة مائية وغيوم جزيئة على مدار اليوم وطقس بارد ليلاً.

ويكون الطقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا غائم جزئيا في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتشهد محافظات الصعيد تباين حيث ترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد مع طقس مائل البردة ليلاً، فيما جاء طقس شمال الصعيد لطيف نهارا مائل البردة ليلاً مع وجود شبورة مائية.

درجات الحرارة اليوم الأحد

درجات الحرارة اليوم في مصر جاءت كالآتي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 22، والصغرى 15

السواحل الشمالية العظمى 22، الصغرى 16

جنوب سيناء العظمى 26، الصغرى 19

شمال الصعيد العظمى 22، الصغرى 11

جنوب الصعيد العظمى 26، الصغرى 14