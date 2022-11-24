«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.

وتشير التوقعات إلي سقوط أمطار خفيفة إلى رعدية تصل إلى 50% على مدار اليوم، مع نشاط لحركة الرياح، وانخفاض في درجات الحرارة على بعض الأماكن، مع تكون السحب الركامية على مناطق شمال البلاد، وجنوب محافظة البحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وجاءت توقعات الأرصاد حول حالة الطقس اليوم في المحافظات، على النحو التالي:

طقس جنوب الوجه البحري «الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية»، يكون معتدل الحرارة نهارا، مائل للبردة ليلا، مع نشاط لحركة الرياح وتكون الغيوم الجزئية.

ومن المتوقع أن يكون طقس القاهرة اليوم الخميس معتدل نهارا مائل البردة ليلا، مع تكون الغيوم الجزئية، وحركة للرياح، وانعدام سقوط أمطار.

طقس اليوم في المحافظات

ويشهد طقس محافظات شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، السلوم، الحمام، العملين، كفر الشيخ، دمياط»، سقوط أمطار خفيفة نهارا، متوسطة إلى رعدية مساء، بنسبة 50%، مع طقس لطيف نهارا مائل للبردة ليلا مع نشاط للرياح.

وفيما يتعلق بطقس اليوم في محافظات السواحل الشمالية الشرقية «بورسعيد ورفح ووسط سيناء»، فمن المتوقع أن يكون معتدلا مع نشاط للرياح، وأمطار خفيفة نهارا، وتكون متوسطة إلى رعدية مساء بنسبة 50%.

أما بالنشبة لطقس جنوب سيناء والبحر الأحمر، فيكون مائل إلى الحرارة نهارا، لطيف ليلا، مع وجود رياح وسقوط أمطار رعدية بنسبة 50% أحيانا على حلايب وشلاتين.

وجاء طقس محافظات شمال وجنوب الصعيد معتدل نهارا مشمس مائل البردة ليلا.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وبشكل عام سجلت درجات الحرارة اليوم في مصر انخفاضا، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية؛ إذ سجلت أعلى درجة حرارة للعظمي في شلاتين 28 درجة.