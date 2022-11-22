حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. انخفاض الحرارة وتحذيرات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، حيث تشهد المحافظات تساقط أمطار بنسب متفاوتة مع تباين في درجات الحرارة، وتكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية لا سيما التي تربط بين القاهرة والوجه البحري، وسط تحذيرات إلى سائقي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة حفاظاً على سلامتهم من حوادث الطرق.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار أوضح البيان أن طقس محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي «مطروح، والسلوم الحمام، العلمين» يكون معتدلا نهارا مائلا إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة المائية وأمطار خفيفة تصل إلى 30% على مدار اليوم.

طقس اليوم في القاهرة

وعن طقس اليوم في القاهرة يكون مائلا إلى الحرارة نهارا، مائلا إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية وطقس غائم جزئيا.

طقس اليوم في الإسكندرية

وفي محافظات الوجه البحري وهي «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، الغربية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية» يكون طقس اليوم معتدلا نهارا مائلا إلى البرودة ليلا مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.

سقوط أمطار اليوم في المحافظات

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية «بورسعيد ورفح» ووسط سيناء طقس معتدل نهارا مائل إلى البرودة مع توافر فرص سقوط أمطار بنسبة 30% وتكون الشبورة المائية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

فيما يتعلق بطقس جنوب سيناء والبحر الأحمر يكون مائلا إلى الحرارة نهارا، مشمسا لطيفا ليلا، وأمطار تصل إلى 30%.

حالة الطقس اليوم

وفيما جاء طقس محافظات شمال الصعيد وهي «بني سويف، المنيا، الفيوم» طقس مائل إلى الحرارة نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع وجود شبورة مائية.

طقس اليوم

فيما يشهد طقس جنوب الصعيد وهم «قنا، أسوان، سوهاج ، الأقصر» يكون حارا نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع انعدام فرص سقوط الأمطار.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة اليوم في محافظات مصر ارتفعت في محافظات الصعيد عن الوجه البحري حيث سجلت أعلى درجة حرارة للعظمي بمحافظتي «قنا، الأقصر» حيث بلغت 31 درجة مئوية، فيما سجَّلت أقل درجة حرارة للعظمى في السلوم حيث بلغت 23 درجة مئوية.