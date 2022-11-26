حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. احذروا الشبورة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا حول حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، إذ تشهد العديد من المناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح بمحافظات القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وناشدت المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، أوضحت الهيئة أن محافظات القاهرة الكبرى وهي «القاهرة والجيزة، القليوبية»، تشهد طقسًا لطيف نهارًا مائلًا للبردة ليلاً مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية، مع انعدام فرص سقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم السبت

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم السبت في محافظات جنوب الوجه البحري، وهي: «المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية» ستشهد طقس لطيف نهارًا مائل البردة ليلاً مع تكون الغيوم والشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح لاسيما على الطرق الرئيسية.

طقس اليوم في السواحل الشمالية

وجاء طقس السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وهي: «مطروح، السلوم الحمام، العملين، الإسكندرية»، ليكون لطيفًا، مائلًا للبرودة مع تكون الشبورة وأمطار خفيفة تصل إلى 30% على فترات متفاوتة.

حالة الطقس اليوم في محافظات السواحل

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم السبت في محافظات السواحل الشمالية الشرقية «بورسعيد ورفح، ووسط سيناء»، يكون لطيف نهارًا مائل البردة ليلًا مع أمطار 30% وتكون الشبورة والغيوم.

وجاء طقس اليوم في جنوب سيناء والبحر الأحمر مائل إلى الحرارة نهارا لطيف ليلا مع تكون الغيوم.

وفيما يتعلق بطقس محافظات الصعيد اليوم يكون معتدل مائل إلى البرودة مع تكون الشبورة وطقس مشمس مع انعدام فرص سقوط أمطار.

درجات الحرارة في مصر اليوم السبت

وجاءت درجات الحرارة في مصر اليوم على النحو التالي:

أعلى درجة حرارة في أسوان، وسوهاج حيث سجلت 26 درجة فيما سجلت أقل درجة حرارة للعظمى في كاترين حيث سجلت 16 درجة مئوية.