مصرع 5 أشخاص في حادث تحطم مروحية بكوريا الجنوبية

لقى 5 أشخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية قرب معبد بوذي في بلدة «يانج يانج» الساحلية الشرقية الواقعة في مقاطعة «جانجون» شمال شرقي كوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق، اعتقد المسؤولون أن شخصين فقط كانا على متن الطائرة، ولقيا مصرعهما، أحدهما طيار «71 عامًا» والآخر ميكانيكي يبلغ من العمر 54 عامًا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

تحطم الطائرة على تل

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون، إن المروحية من طراز «إس 58 تي» تحطمت على تل حوالي الساعة 10:50 صباحًا بالتوقيت المحلي، أثناء مسح المنطقة للوقاية من اندلاع حرائق الغابات. وأشار المسؤولون، إلى تحطم المروحية التي صنعتها شركة «سيكورسكي» الأمريكية، واشتعال النيران بها، فيما تم إخماده.

نشر مروحية و28 قطعة

بدورها، نشرت السلطات الكورية الجنوبية، مروحية و28 قطعة من المعدات و114 فردا، إلى مكان الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.